La campaña navideña de 2026 ha dejado ya algunos de los spots de televisión más comentados de los últimos años, en una temporada en la que las marcas combinan la emoción, el humor y la nostalgia para conectar con los espectadores.

El anuncio de la Lotería de Navidad, 'Corazonada', presentado el pasado 6 de noviembre en la Real Casa de la Moneda, cuenta en cinco minutos la historia de Edu, un joven que se recupera de un trasplante. Una corazonada le lleva a comprar un décimo que también busca una mujer, porque era el número que compartía con su hermano fallecido. Edu le propone compartirlo. Rodada en Santander y con el lema 'Compartir nos da vida', la pieza es un homenaje a los donantes de órganos y a la sanidad pública. En clave de humor, La Gula del Norte ha estrenado 'Gulería, Gulería', una campaña creada por Havas España en la que el director de marketing de la marca reta a David Bisbal a convertir su 'Bulería' en un villancico de sobremesa.

La pieza continúa la línea iniciada el año pasado con 'Pedroche, póntelo' y se ha situado ya entre los anuncios más originales de estas fechas. La nostalgia es el eje de la campaña de Vips, que recrea el célebre anuncio de bombones protagonizado por Isabel Preysler en 1999. Ahora es su hija, Tamara Falcó, quien preside una elegante recepción en la que los invitados se rinden a las nuevas tortitas rellenas de la marca, bajo la idea de que el buen gusto se hereda. Completa la lista IKEA, que sigue en el recuerdo con 'El mejor regalo es estar presente', de McCann Madrid y dirigido por Alauda Ruiz de Azúa.

En él, un niño pide como regalo la atención plena de sus padres, simbolizada en una estantería que hay que montar entre al menos dos personas. Carmen Fernández de Alarcón, recién nombrada vicepresidenta ejecutiva de Havas en España y cuyo equipo ha creado la campaña de La Gula del Norte, asegura que "muchas cosas están cambiando en el mundo de la publicidad y de la televisión, pero la Navidad demuestra que el esfuerzo creativo y la apuesta por personajes reconocibles siguen funcionando muy bien".

En su opinión, "los spots navideños mantienen intacta su capacidad de emocionar y de generar una conexión real entre las marcas y las personas, y eso es algo que ningún formato ha logrado sustituir".