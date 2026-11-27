El encendido de las luces de Navidad marcó el inicio de la campaña navideña en Barcelona, con el paseo de Gracia como uno de sus grandes protagonistas. Durante las próximas semanas, la emblemática avenida volverá a convertirse en uno de los principales puntos de encuentro para barceloneses y visitantes, combinando el ambiente festivo con la actividad de las grandes firmas de moda, lujo, alta joyería y relojería.

El inicio de la campaña supone, además, uno de los momentos de mayor actividad comercial del año. Los escaparates se preparan para recibir a quienes buscan regalos especiales, mientras que las boutiques refuerzan sus propuestas y servicios de asesoramiento personalizado para acompañar a los clientes durante estas fechas.

En este escenario, el turismo internacional continúa desempeñando un papel relevante en la actividad comercial de la ciudad. Según los últimos datos disponibles del Instituto de Estadística de Cataluña (Idescat), el número de turistas extranjeros que ha recibido la comunidad supera los 2 millones, un 4,5 % más que en el mismo periodo del año anterior. Por su parte, el gasto turístico creció a un ritmo superior, con un incremento del 7,8 %, hasta alcanzar los 2.773 millones de euros, mientras que el gasto medio diario aumentó un 9 %.

Escaparate internacional

El protagonismo del paseo de Gracia durante la campaña navideña está estrechamente vinculado a su posición como uno de los principales ejes comerciales de Barcelona. La avenida reúne en un mismo entorno arquitectura modernista, hoteles, gastronomía y una de las mayores concentraciones de firmas internacionales de lujo de la ciudad.

Casas de moda como Louis Vuitton, Chanel, Hermès, Gucci o Loewe conviven con firmas de alta joyería y relojería como Cartier, Bulgari, Chopard o Rabat, configurando una oferta comercial dirigida tanto al público local como a los visitantes internacionales. De hecho, la moda, la alta joyería y la relojería concentran el 75 % de los espacios comerciales de la avenida, reflejo de su especialización como eje del lujo barcelonés.

Esta campaña llega, además, en un contexto de recuperación moderada del sector del lujo a escala internacional. Según el último estudio de Bain & Company y Altagamma, el mercado mundial de artículos personales de lujo prevé cerrar 2026 con unas ventas de 367.000 millones de euros, lo que supondría un crecimiento de entre el 1 % y el 3 % respecto al año anterior, a tipos de cambio corrientes. Sin embargo, la evolución es desigual entre categorías. La joyería destaca como el segmento con mejores perspectivas, con un crecimiento estimado de entre el 8 % y el 10 % en 2026, mientras que la relojería podría avanzar entre un 3 % y un 5 %. Ambas categorías se sitúan por encima de la moda, cuyo crecimiento previsto oscila entre el 1 % y el 3 %.

Experiencia de compra

Más allá de la elección de un regalo, la experiencia adquiere cada vez más importancia en el sector del lujo. El estudio de Bain & Company y Altagamma señala una evolución de las preferencias de los consumidores hacia las experiencias, cuyo mercado podría crecer entre un 2 % y un 4 % en 2026, especialmente en ámbitos como la hotelería y la gastronomía de alta gama.

En paralelo, en categorías como la alta joyería y la relojería, donde la compra suele requerir más tiempo, asesoramiento y conocimiento experto, la experiencia en tienda mantiene un valor especial. Por eso, las grandes casas apuestan por boutiques donde la arquitectura, la hospitalidad y la atención personalizada acompañan a la pieza y refuerzan su significado.

Esta visión se refleja en los establecimientos de firmas como Cartier, Chanel o Louis Vuitton, y también en Rabat Casa Codina, la boutique de la firma ubicada junto a La Pedrera. Renovada recientemente y ampliada hasta superar los 1.500 metros cuadrados distribuidos en dos plantas, el espacio combina su valor arquitectónico con una cuidada selección de piezas de alta joyería y relojería.

Con la llegada de la Navidad, las colecciones de diamantes naturales, las piezas de alta joyería y los relojes de manufactura suiza adquieren especial protagonismo como propuestas para celebrar grandes momentos. Desde aniversarios y celebraciones familiares hasta regalos personales, las creaciones atemporales conectan con la búsqueda de piezas especiales que puedan conservarse más allá de las fiestas. Así, el paseo de Gracia afronta una nueva campaña navideña en la que su oferta comercial, el atractivo turístico y las experiencias de compra vuelven a situar a la avenida entre los principales escenarios de la Navidad en Barcelona.