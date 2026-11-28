Con la llegada del frío, es habitual que las ventanas de muchas viviendas amanezcan cubiertas de gotas de agua. La calefacción, la escasa ventilación y las bajas temperaturas exteriores favorecen que la humedad del ambiente se acumule sobre los cristales, especialmente durante la noche. Aunque este fenómeno no significa necesariamente que las ventanas estén deterioradas, si se repite con frecuencia puede favorecer la aparición de moho y daños en los marcos y las paredes.

¿Por qué se empañan los cristales?

La condensación se produce cuando el vapor de agua presente en el aire entra en contacto con una superficie cuya temperatura es suficientemente baja. Al enfriarse, ese vapor pasa al estado líquido y forma pequeñas gotas sobre el cristal.

Este proceso es especialmente frecuente durante los meses fríos porque las ventanas suelen encontrarse entre las superficies más frías de la vivienda. Mientras el interior permanece caliente gracias a la calefacción, el vidrio está expuesto a las bajas temperaturas exteriores.

La situación empeora cuando hay demasiada humedad ambiental. Cocinar, ducharse, secar ropa dentro de casa o incluso respirar generan vapor de agua que se acumula si no existe una ventilación adecuada.

Por eso, eliminar la condensación no consiste únicamente en secar los cristales, sino en reducir el exceso de humedad y evitar que se acumule en las zonas más frías de la vivienda.

Renovar el aire sin dejar escapar todo el calor

Una de las medidas más eficaces consiste en ventilar de manera breve y estratégica. En lugar de mantener una ventana entreabierta durante horas, algo que favorece la pérdida continua de calor, resulta preferible abrirla completamente durante unos minutos para renovar el aire interior.

En invierno, una ventilación cruzada de aproximadamente cinco a diez minutos puede ayudar a expulsar parte de la humedad acumulada sin enfriar excesivamente las paredes y los muebles. Lo importante es adaptar el tiempo a las condiciones de cada vivienda y evitar dejar las estancias abiertas durante periodos prolongados.

También conviene utilizar los extractores de baño y cocina cuando se generan grandes cantidades de vapor. Encender la campana extractora mientras cocinamos y mantenerla funcionando unos minutos después de terminar ayuda a impedir que la humedad se extienda por el resto de la casa.

En viviendas con problemas recurrentes, los sistemas de ventilación mecánica de doble flujo con recuperación de calor ofrecen otra alternativa: extraen el aire interior cargado de humedad e introducen aire exterior renovado, aprovechando parte de la energía térmica del aire que sale.

Mantener despejada la zona de las ventanas también ayuda

La circulación del aire alrededor de los cristales es otro factor que puede influir en la condensación. Si colocamos muebles demasiado cerca de las ventanas, mantenemos las cortinas gruesas cerradas durante todo el día o tapamos los radiadores, dificultamos que el aire caliente llegue hasta el vidrio.

El organismo canadiense Natural Resources Canada advierte de que esta falta de circulación favorece que el cristal permanezca frío y aumente la posibilidad de condensación. Por eso, una medida sencilla consiste en dejar cierto espacio entre los muebles y las ventanas, abrir las cortinas durante el día y evitar cubrir las fuentes de calor.

También resulta recomendable utilizar un pequeño higrómetro para conocer la humedad relativa de las habitaciones. Como orientación general, el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) sitúa el intervalo recomendado para el confort en invierno entre el 40% y el 50%, aunque puede ser necesario reducirlo cuando aparecen condensaciones.

Cuándo la humedad puede convertirse en un problema mayor

Si las gotas aparecen continuamente, se acumula agua en los marcos o comienzan a surgir manchas oscuras en las paredes, conviene investigar el origen del problema. La humedad persistente puede favorecer la aparición de moho y deteriorar pinturas, juntas y otros materiales.

Además de ventilar, es importante comprobar que la secadora expulsa el aire al exterior, utilizar tapas al cocinar y evitar tender grandes cantidades de ropa dentro de habitaciones poco ventiladas.

Si la condensación aparece entre los dos cristales de una ventana de doble acristalamiento, la situación es diferente: podría indicar que el sellado de la unidad aislante está deteriorado y sería conveniente solicitar una revisión.