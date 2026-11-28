El psiquiatra José Miguel Gaona ha analizado en el programa En casa de Herrero, de esRadio, cómo la polarización política puede deteriorar las relaciones personales y familiares. Durante su intervención, ha advertido de que dos personas pueden votar a partidos diferentes y mantener una buena relación, pero que el problema aparece cuando las discrepancias ideológicas se transforman en juicios sobre la moralidad del otro.

El especialista, que colabora habitualmente en distintos programas de televisión, bromeó sobre sus conocimientos electorales y reconoció que no es experto en pronósticos: "Tampoco soy ningún experto en este tipo de cosas excepto en las cosas del coco".

Un país partido por la mitad

La conversación se planteó como una forma de "prepararnos psicológicamente" ante el resultado electoral, después de una campaña en la que, según señaló el presentador, los políticos habían llegado a utilizar "términos muy terribles".

Gaona puso el foco en la creciente división social y consideró que resulta llamativo cómo en numerosos países occidentales la población parece estar dividida en dos bloques enfrentados. "Es muy curioso la polarización que ocurre en muchos países del mundo occidental en el que prácticamente la mitad de la población, como si fuese por algún efecto mágico, piensa de una manera en contra de la otra mitad", señaló. En este sentido, insistió en que "en Occidente, está siempre todo muy dividido, muy polarizado".

Cuando las diferencias políticas se convierten en juicios personales

El psiquiatra también abordó las consecuencias que esta división puede tener en las relaciones personales. Para ello, se refirió a situaciones como las vividas durante el procés en Cataluña, cuando algunas familias optaron por dejar de hablar de política para evitar enfrentamientos. También se puso sobre la mesa cómo la afinidad ideológica ha llegado a convertirse en un factor que algunas personas tienen en cuenta a la hora de buscar pareja.

Gaona reconoció que las diferencias políticas pueden influir en las relaciones, aunque recordó que dos personas no tienen por qué compartir las mismas ideas para mantener un vínculo sólido. "Parece una tontería, pero influye", afirmó. Sin embargo, matizó que "dos personas pueden votar distinto y, sin embargo, comparten muchas más cosas, el afecto, la lealtad, el proyecto de vida".

A su juicio, el verdadero conflicto aparece cuando las discrepancias dejan de ser una cuestión de opiniones y se convierten en una valoración moral de la otra persona. "El problema es cuando durante esas campañas y también tan ceñidas como las que estamos viendo, estas discrepancias se pueden convertir en un verdadero examen moral", explicó.

El especialista describió cómo se produce ese cambio: se pasa de un simple "No comparto tu propuesta" a cuestionar directamente la forma de ser del otro: "Pero ¿cómo puedes ser así?, ¿cómo puedes ser esa clase de persona?". Una transformación que, según advirtió, termina por "envenenar a aquellas dos personas", que acaban enfrentándose por "cuestiones que muchas veces ni conocen".

El estudio sobre política y relaciones de pareja

Para explicar hasta qué punto la ideología puede afectar a los vínculos sentimentales, Gaona mencionó un estudio que había consultado días antes. Se trata de un trabajo titulado I love you, but I hate your politics (Te quiero, pero odio tu política), centrado en la influencia de las diferencias políticas en las relaciones románticas.

Según explicó, la investigación se publicó en 2024 en una revista estadounidense que no identificó y contó con 4.000 personas y más de 500 parejas.

La conclusión que destacó el psiquiatra fue que "cuando hay una percepción de que tu pareja es políticamente diferente, muestra menor calidad de relación". Gaona hizo hincapié en la importancia de esa percepción, es decir, en cómo uno de los miembros de la pareja interpreta las diferencias ideológicas del otro.

Un conflicto que va más allá de la política

Otro de los aspectos abordados durante la conversación fue la dificultad que encuentran algunas personas para aceptar que alguien cercano pueda respaldar con su voto comportamientos o decisiones que consideran inaceptables.

Gaona situó ahí el origen de buena parte de los enfrentamientos y resumió la cuestión con una distinción: "Entras en lo moral, no en lo político". De esta manera, explicó que estas discrepancias adquieren una dimensión mucho mayor que las habituales discusiones cotidianas, como decidir dónde comer el domingo. "Va mucho más allá de esas discusiones", señaló.

La infoxicación y el exceso de noticias

Ante la posibilidad de que el resultado electoral provoque decepción entre quienes vean perder a su partido, el psiquiatra bromeó con que tendrán cuatro años por delante para asimilarlo. No obstante, también ofreció una recomendación para gestionar el malestar, especialmente dirigida a las personas más sensibles a la actualidad política.

Gaona explicó que suele aconsejar a sus pacientes que eviten lo que denomina "infoxicación", es decir, "la intoxicación por el exceso de noticias". Por ello, recomendó no saturarse de información ni estar constantemente pendientes de cada detalle de la actualidad. "Que tampoco se saturen de noticias, no hace falta sumergirse en los detalles que muchas veces lo único que lleva es a un ejercicio de masoquismo", aconsejó.

También se refirió a quienes aseguran que abandonarán España si gana el partido contrario. Para ilustrar este comportamiento, recordó que cuando era niño vivió las elecciones de Salvador Allende en Chile y que conserva la imagen de "casas con las puertas abiertas", cuyos propietarios habían abandonado.

El psiquiatra aclaró que "una anécdota no tiene por qué pasar en España evidentemente", pero explicó que anunciar que uno se marchará del país puede funcionar como una forma de protección psicológica. En sus palabras, imaginar esa posibilidad "es una protección a nivel psicológico" y "te protege como fantasía".

La tensión política también llega a los grupos de WhatsApp

Gaona contó que el clima de enfrentamiento no se limita a las familias o las parejas, sino que también se reproduce en otros ámbitos de la vida cotidiana. Como ejemplo, relató que en los últimos días varios "sesudos periodistas" se habían acercado a él para preguntarle en voz baja: "Oye, José Miguel, ¿y tú qué crees que va a pasar?". Una pregunta que le sorprendía, ya que insistió en que no es experto en pronósticos electorales.

También compartió una experiencia personal en un grupo de WhatsApp de médicos en el que participa. "Yo estoy en un grupo de WhatsApp de médicos", explicó, antes de relatar que es habitual que alguien haga un comentario, otro integrante se sienta ofendido y termine abandonando el grupo.

Una situación que, en opinión del psiquiatra, refleja hasta qué punto la polarización política está afectando a las relaciones personales. "O sea, que está ocurriendo muchísimo", concluyó.