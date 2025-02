Mata a su mujer durante una exclusiva luna de miel en la isla de 'El Lago Azul'

Bradley Robert Dawson, de 40 años, ha sido condenado a cadena perpetua por asesinar a su esposa cuando ambos se encontraban disfrutando de unos días de vacaciones de luna de miel en una paradisíaca isla de Fiji, archipiélago del Pacífico Sur, hace tres años. El varón, natural de Memphis (en Tennessee, Estados Unidos), se declaró inocente. Pero las pruebas y la declaración de los testigos fueron suficientes para determinar su culpabilidad.

El cadáver de la víctima —Christe Chen, de 36 años— fue hallado el 9 de julio de 2022 en el lujoso bungalow del exclusivo resort Turtle Island (que sólo aloja a 14 parejas a la vez) en el que se hospedaba la pareja, a la que varios testigos vieron discutir la noche anterior en una fiesta. El personal del hotel decidió entrar en la habitación, con el cartel de "no molestar" colgado en la puerta, después de que ninguno de los dos acudiera al desayuno ni al almuerzo al día siguiente.

La mujer presentaba múltiples herida en la cabeza. Las pruebas forenses revelaron que Chen — farmacéutica de profesión— había sido golpeada hasta la muerte. Su marido, por otra parte, no se encontraba en el complejo hotelero cuando se halló su cuerpo. Dawson —que no podrá disfrutar de ningún permiso has que haya cumplido al menos 18 años de condena en prisión— fue localizado el 11 de julio en otra isla.

Huida en kayak

Se encontraba en Matacawalevu, una pequeña isla habitada solo por comunidades indígenas, a la que habría llegado en kayak. Según dijo en el momento de su detención, se fue a hacer deporte un rato para darle tiempo a su esposa para que se calmara, después de una discusión. Sin embargo, ya habían pasado 36 horas desde el hallazgo de su cadáver (que tuvo que ser incinerado ante los daños que presentaba, señaló su familia).

Su defensa se basó en que dejó pertenencias de valor en el bungalow y no presentaba ninguna lesión que sugiriera que había tenido un altercado con su esposa. No obstante, los investigadores tienen claro que el condenado intentaba huir tras perpetrar el crimen. Cuando le capturaron, llevaba encima toda su documentación (pasaporte y carnet de conducir), las tarjetas de crédito tanto de él como de su esposa y 1.000 dólares en efectivo.

Perfil del condenado

El juez Riyaz Hamza, del Tribunal Superior de Lautoka, le declaró culpable el pasado mes de diciembre tras ocho días de juicio. Hasta el momento de los hechos, Dawson trabajaba en el departamento de tecnología de la información de Youth Villages (una organización sin ánimo de lucro que ayuda a niños y adolescentes de Estados Unidos) y aparentemente no tenía antecedentes (no hay registro de arresto alguno en el Condado de Shelby, que incluye la ciudad de Memphis).

Escenario de ‘El Lago azul’

En Turtle Island se rodó buena parte de la película ‘The Blue Lagoon (El Lago Azul)’, la mítica película de Brooke Shields y Christopher Atkins estrenada en 1980. Según cuenta el exclusivo resort en su página web, los productores de la cinta recorrieron el mundo en busca del lugar perfecto y lo encontraron en este pequeño rincón del Pacífico Sur.

Entonces se pusieron en contacto con Richard Evanson, el propietario de la isla privada en la que hoy se encuentra el resort. "Cuando el proyecto terminó de rodarse", señala el texto, "se dio cuenta de lo mucho que le gustaba tener gente en la isla que apreciara su belleza tanto como él, por lo que decidió abrir la propiedad a los huéspedes".