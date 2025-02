La Miss Mundo Angy Morad muere tras dar a luz a su segundo hijo

La actriz y modelo Angy Morad, reconocida internacionalmente por haber sido coronada Miss Mundo Asia 2017, ha fallecido a los 33 años debido a complicaciones médicas tras el nacimiento de su segundo hijo. Su familia ha confirmado la triste noticia, que ha causado un gran impacto en el mundo del espectáculo.

Su madre, Annie Orfali, ha explicado que la modelo no sufría ninguna enfermedad grave, pero su temor a tomar medicación provocó que una simple inflamación derivara en una infección de gravedad. "Mi hija solo tenía inflamación y le hicieron pruebas en Líbano, no había virus, pero tenía miedo de tomar la medicina. Eso se convirtió en una fuerte infección, descuidó su salud", lamentó en redes sociales.

Captura de su participación en Cue Podcast en julio de 2024.

A pesar de haber sido hospitalizada, los médicos no pudieron salvar su vida. Según su familia, lo que comenzó como una afección leve terminó desencadenando una neumonía que resultó letal. Su marido también ha expresado su profundo dolor en redes sociales: "Lloro a mi esposa, a mi amante, a mi mimada y a mi compañera de vida, que me dejó con el corazón roto tras su partida y me dejó un vacío interminable".

De la televisión siria a la fama internacional

Nacida en Damasco en 1992, Morad se formó en el Instituto Superior de Artes Dramáticas y comenzó su carrera en la televisión siria en 2008. Su talento y carisma la llevaron a participar en series como Attar al-Sham, Haremlik, Bassata y Canon-Thief Market. En 2017, su victoria en el certamen Miss Mundo Asia le otorgó reconocimiento internacional, consolidándola como una de las figuras más destacadas de su país en el ámbito artístico y de la moda. Tras varios años alejada de los focos, en 2023 volvió a la interpretación con la serie Souq Al Haramia.