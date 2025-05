La autopsia del bebé olvidado en un coche en Linares ya tiene un primer resultado

La autopsia preliminar ha confirmado que el bebé de 20 meses fallecido este martes en Linares (Jaén), tras permanecer durante seis horas encerrado en un coche, murió por hipoxia, una falta crítica de oxígeno que impidió que su cuerpo siguiera funcionando con normalidad. Así lo detalla el informe forense emitido por el Instituto Médico Legal de Jaén.

El pequeño fue olvidado en el interior del vehículo por su padre de acogida, quien, según ha explicado su defensa, estaba convencido de que había dejado al menor en la guardería, como hacía cada mañana. El coche permaneció estacionado bajo un sol intenso en una calle transitada de la localidad, pero el tintado de las lunas impidió que alguien advirtiera la presencia del niño.

El impacto del calor

Según ha publicado Ideal, "el calor que se detectó en el interior del coche habría causado que el bebé, sin poder moverse en su silla, hubiera sufrido estrés a la hora de regular su temperatura corporal, dando a un golpe de calor, que hace que el cuerpo se sobrecaliente y sea necesario que trabaje más para mantener una temperatura interna normal". Este esfuerzo adicional habría provocado un aumento en la demanda de oxígeno, dificultando la respiración del menor y desembocando en un fallo respiratorio por hipoxia.

Desde el entorno de la investigación también se ha explicado que esta condición médica —que implica la disminución del oxígeno disponible para los tejidos del cuerpo— puede afectar gravemente al cerebro, al corazón y a los pulmones, comprometiendo funciones vitales.

El padre de acogida, de 68 años y con una larga trayectoria en el sistema de acogimiento —junto a su esposa han cuidado de 13 menores desde 2017—, fue detenido en la tarde del martes como presunto autor de un delito de homicidio imprudente. Tras declarar en dependencias de la Policía Nacional, fue puesto en libertad, aunque continúa en calidad de investigado.

El investigado colaboró en la reconstrucción

El hombre acudió este miércoles a la reconstrucción de los hechos, que apenas duró quince minutos, para colaborar con los agentes en esclarecer lo ocurrido. El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha reconocido que, si bien la investigación sigue abierta, todo apunta a "un posible olvido", siendo el juzgado el que deberá determinar si existen responsabilidades penales.

La defensa del investigado, ejercida por la abogada Rocío Garrido, ha negado que pueda hablarse de homicidio imprudente. En declaraciones a Europa Press, ha asegurado que "no se da esa actitud temeraria o descuidada" y que su cliente "estaba en la total y absoluta creencia de que había dejado al niño en la guardería". En su opinión, "ni siquiera podemos hablar de despiste, entiendo que no existe homicidio, no se da el tipo penal dentro de ningún tipo de lo que es el delito de homicidio".

Garrido sostiene que podría tratarse de un episodio con causas médicas o neurológicas, por lo que su cliente se someterá a diversas pruebas para esclarecer si existió algún "lapsus temporal" que explique el olvido. "Mi intención es, lógicamente, entendiendo que no concurren los requisitos del tipo penal, que esto, una vez que se practiquen las diligencias necesarias, pues, lógicamente lo archiven", ha afirmado. La familia, según ha dicho, está "destrozada" ante "una tragedia muy dolorosa" con la que "tendrán que aprender a vivir".

Descubrimiento del error

Según ha explicado la Policía Nacional, el padre solía dejar al menor en la escuela infantil sobre las 9:00 horas, enviando un mensaje de WhatsApp a las cuidadoras para que recogieran al niño. Sin embargo, el martes no se produjo ese aviso. Todo indica que el hombre condujo hasta su destino laboral con el bebé aún en el coche, sin ser consciente de ello.

Fue la madre de acogida quien descubrió lo ocurrido al acudir a la guardería a recoger al niño. Al ser informada de que no había sido llevado, regresó a su domicilio, donde el padre se percató de la posibilidad de que el menor estuviera en el vehículo. Al abrirlo, confirmaron la tragedia. La madre sufrió un estado de shock y fue asistida por los servicios de emergencias.

A las 14:55 horas, el 112 recibió la alerta. Una UVI móvil y un equipo de urgencias acudieron al lugar, pero los sanitarios no lograron reanimar al pequeño. El vehículo estaba expuesto a temperaturas cercanas a los 29 grados, y el bebé llevaba cerca de seis horas encerrado.

El atestado será remitido al juzgado, que determinará en los próximos días si cita al investigado a declarar. Por el momento, se sigue a la espera de que el informe definitivo del forense confirme todos los extremos del caso.