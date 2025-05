Un magrebí reincidente rompe la nariz a un hostelero y agrede a varios clientes por decirle que no fumara un porro

Un magrebí reincidente ha sido detenido en varias ocasiones por sembrar el caos en Navalmoral de la Mata en Cáceres. El individuo ha sido detenido por romper la nariz a un hostelero y agredir a varios clientes tras decirle que no fumara un porro. Además, este mes ha agredido a varios vecinos del pueblo.

El hostelero agredido, Juan Carlos Manzano, ha explicado la situación: "Una vez más se repite la misma historia en Navalmoral de la Mata. Esta misma noche he sido agredido por una persona. Este sinvergüenza que ya es conocido, se ha presentado en mi local a última hora, se ha sentado en la terraza, ha pedido una cerveza y con toda su cara fumándose un porro. Le he llamado la atención y le he dicho que en mi local no se permite ese tipo de actuación y mucho menos con otros clientes en el local".

Poco después, "se ha puesto agresivo hasta tal punto que cuando me he dado la vuelta por no discutir con él, me ha pegado un puñetazo rompiéndome la ceja, la nariz y las gafas tirándome al suelo donde me ha seguido dando patadas ocasionándome heridas en las piernas y en el abdomen y teniendo que ser atendido por los servicios de urgencias por las heridas ocasionadas" .

"Gentuza que no aporta nada a España"

El hostelero ha mostrado su hartazgo: "Y yo digo, hasta cuando… porque tenemos que seguir aguantando esto. Porque tenemos que soportar esta gentuza que no aporta nada a nuestro país y encima les estamos dando paguitas… Llamadme racista o lo que queráis , pero esto no lo puedo entender. Por cierto, conmigo están trabajando dos personas de origen magrebí y una argentina, de las cuales estoy encantado. Lo digo por si pensáis en el racismo".

Además, Juan Carlos no ha sido el único agredido: " Lamentablemente tengo que decir por si fuera poco, que algunos de los clientes que han presenciado este espectáculo, también han sido agredidos tirándoles al suelo como es el caso de Paco Parra o empujones a mi mujer Nieves y a mis camareras. Espero que las autoridades (si se lo permiten) puedan hacer algo".

Tras el altercado en el restaurante, la Guardia Civil ha vuelto a detener al magrebí, que, tras su paso por el Juzgado, únicamente recibió como sanción una orden de alejamiento de la persona a la que había agredido. Desde su primera agresión a un conocido hostelero en la plaza vieja, el individuo ha protagonizado varios incidentes en distintos establecimientos de hostelería.

Según fuentes del sector, el último episodio tuvo lugar a última hora del miércoles en la terraza de la cafetería Granier, ubicada en plena zona peatonal. Allí agredió a varios clientes y también a empleados del local. Entre los afectados se encuentra una pareja que estaba sentada tranquilamente en la terraza. Tras ser increpado por los presentes, el agresor salió huyendo por la calle Pablo Luengo hasta que fue finalmente detenido y trasladado a Cáceres, según informa el diario HoyNavalmoral.

Pese a su reincidencia y la gravedad de las agresiones, la Justicia ha vuelto a dejarlo en libertad. Vecinos y hosteleros han mostrado su preocupación por el hecho de que esta persona siga deambulando libremente por las calles de Navalmoral, tras haber agredido a ciudadanos y trabajadores sin consecuencias significativas. Ante la situación, la Comunidad Islámica ha mostrado su malestar y rechazo por las últimas agresiones.