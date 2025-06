Patricia Ramírez escribe una carta a su hijo Gabriel en su 16 cumpleaños: "La bruja sigue campando a sus anchas"

Patricia Ramírez, la madre Gabriel Cruz, el pequeño asesinado por Ana Julia Quezada en febrero de 2018, ha hecho pública una carta en la que denuncia a la asesina, afirmando que se "beneficia de la fama" y que "campa a sus anchas sin arrepentirse". La madre y víctima de este crimen ha escrito una conmovedora misiva por el cumpleaños de su hijo, que cumpliría 16 años.

La carta ha sido difundida en un contexto en el que se han reabierto las diligencias contra Ana Julia Quezada por unas presuntas amenazas dirigidas a la madre de la víctima. Aunque el caso fue archivado inicialmente, se reactivó tras la declaración de una testigo que coincidió con la condenada en prisión y afirmó haberla escuchado decir que quería "matar" a la madre del menor. Todo esto por impedirle a la asesina cobrar dinero por participar en un documental sobre el caso.

Asimismo, Quezada tiene abierto otro frente judicial por presuntamente tener sexo con funcionarios de la cárcel a cambio de un teléfono móvil y otros favores.

La carta completa

La carta, publicada el día 15 y titulada 'Un nuevo escenario: en memoria de Gabriel Cruz Ramírez', comienza con las siguientes preguntas: "¿Cómo felicitarte nano? ¿Cómo? ¿Cómo se hace sin volver a aumentar el llanto sintiendo el desgarro de lo poco que se ha valorado tu vida por aquellos que prometieron protegerla? ¿Cómo felicitarte por haber parado a la bruja cuando ella, desgraciadamente, parece que campa a sus anchas y aún sigue sin arrepentirse?".

La madre relata en una misiva conmovedora: "Con 16 años que tendrías ahora, igual podría tratar de explicarte que quien se llevó tu vida parece que no ha dejado de hacer daño y de culparte por lo ocurrido". A continuación, reflexiona sobre el perfil de la autora del crimen, insistiendo en que es "una psicópata, caracterizada por conductas antisociales, cuyos rasgos principales serían el histrionismo, la manipulación, la frialdad, la ausencia de empatía y remordimientos, pero, sobre todo, una personalidad violenta e impulsiva. Nada que no se sepa o se haya ya analizado".

Patricia Ramírez también hace referencia a las diligencias abiertas, afirmando que "dentro de prisión, al amparo de quienes no te conocieron, no te amaron, ni te valoraron le permiten supuestamente seguir haciendo daño a diferentes personas y conseguir lo que quiere saltándose las normas y manipulando con una extremada frialdad su entorno sin ningún remordimiento".

El protagonismo de Ana Julia Quezada

Por otro lado, en el escrito, Ramírez recuerda aquella búsqueda del pequeño en la que toda la sociedad, sobre todo familiares y amigos, se volcaron de lleno para encontrar al pequeño, sintiéndose completamente engañados por Quezada: "¿Qué pensarán tus compañeros de clase, tus profes y todos aquellos que te amamos y nos creímos el cuento de que la bruja no haría daño nunca a nadie más?", se pregunta.

La carta continúa en un tono íntimo, cargado de impotencia y amor de madre: "Siéndote sincera, no sé si me enfada más que pretenda salir a tomar protagonismo a costa de lo que te hizo, manchar tu nombre y que gane dinero, o que me obliguen a salir públicamente a pararla porque aquellos que deberían de ver tu carita cuando la miran la complacen y acceden a sus caprichos y amenazas. Me gustaría poder regalarte aquello que te arrebató, me gustaría prometerte que no volverá a pasar...".

Un escenario que respete a la víctima y lo dignifique

En uno de los fragmentos más emotivos, la madre expresa su deseo de revertir lo ocurrido: "Me gustaría regalarte mi vida para que tú volvieras y recordases que las brujas están en los cuentos, y cuando salen de ellos solo deberían quedarse en los sumarios de sus actuaciones. Ojalá pudiera regalarte un nuevo escenario donde tu pérdida no hubiese sido en vano".

Ese nuevo escenario, explica Ramírez, sería uno donde "a la bruja ni se la llame por su nombre y se le nieguen los beneficios derivados de la fama obtenida por tu cruel asesinato. Donde cumpla su pena, y cada quien, al mirarla, te vea a ti, recordándoles que encarna el mal absoluto".

Cierra su carta con una súplica dirigida a la sociedad y a los medios: "Un escenario que te respete y dignifique, donde jamás vuelva a aparecer su imagen junto a tu preciosa sonrisa, protegiendo la vida y el bien contra el mal y la muerte. Ojalá, al menos hoy, Gabri, desapareciese su imagen dando paso al olvido. Un escenario donde mandan los medios, la sociedad..., y han de decidir si priorizan la sonrisa de un menor o los intereses espurios o mercantiles de quien se la arrebató".

Y concluye: "Un escenario que seguro depende de ustedes. Un escenario…, donde yo solo les pediría: poder construir y poder brindarte la alegría de estar viva con tu sonrisa por estandarte. Espero me ayuden a regalarte el mejor regalo de cumpleaños".