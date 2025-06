La directora de cine Sarah Steinberg aparece muerta, envuelta en una manta y con cinta adhesiva en la boca

La cineasta británica Jennifer Abbott, también conocida en el ámbito profesional como "Sarah Steinberg", fue encontrada muerta el pasado viernes 13 de junio en su domicilio del barrio londinense de Camden. El trágico hallazgo lo realizaron su sobrina y varios vecinos tras cuatro días sin noticias de la directora, de 69 años, cuya vida parecía haber estado marcada en las últimas semanas por el miedo y la angustia.

Abbott fue localizada sin vida sobre su cama, envuelta en una manta y con cinta adhesiva en la boca, según ha confirmado una vecina al diario MailOnline. La autopsia, realizada el domingo, concluyó que la causa de la muerte fue un traumatismo por arma blanca, lo que confirma el carácter violento del crimen. La vivienda, ubicada en Mornington Place, fue forzada desde el exterior por el hijo de una vecina que utilizó una barra metálica para abrir la puerta. En su interior, encontraron también al perro de la víctima, un corgi llamado Prince, encerrado y deshidratado en el baño.

Un posible robo

La Policía Metropolitana mantiene abierta la investigación, mientras Scotland Yard ha puesto en marcha una operación de búsqueda centrada en el posible móvil del robo. Entre las pertenencias desaparecidas figura un llamativo reloj Rolex con incrustaciones de diamantes, visible en varias imágenes públicas de Abbott posando junto a personalidades como Kate Hudson, Paris Hilton o Dan Aykroyd.

Los vecinos relatan un creciente deterioro en la seguridad del edificio, con la presencia frecuente de personas vinculadas al consumo de drogas. Abbott habría tenido un encontronazo reciente con varios de ellos cuando estos bloquearon el acceso a su bloque. Días antes de su muerte, la cineasta confesó a una amiga que no podía dormir por el miedo. "Recuerdo que me dijo que una vez intentó salir de su piso y no pudo porque había drogadictos en la puerta", contó la mujer, visiblemente afectada.

Una vida reconocida

Jennifer Abbott no era solo una figura del cine independiente británico. Había trabajado como doctora, cursado estudios en Merton Technical College y en la Pelham High School de Wimbledon, y pasado una temporada en Los Ángeles, donde llegó a recibir un galardón por su documental Gods of War. Una vecina recuerda: "Le hicieron una entrevista en Los Ángeles sobre esa película". En las imágenes que dejó, se la ve posando con celebrities, dirigiendo rodajes o recogiendo su premio en una gala.

Abbott, según fuentes cercanas, también había sido diagnosticada recientemente con cáncer de estómago, por el que fue sometida a una operación complicada que le dejó debilitada. "Era vibrante, vivaz e inteligente", resume otra vecina. "Se hacía notar aunque pasaba mucho tiempo en casa. Hablaba con todo el mundo. La vamos a echar mucho de menos."