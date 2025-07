La pugna entre 'Saúles' y 'Lateros' sigue en redes tras el asesinato de Adra: "No va a quedar ni una cucaracha viva"

La guerra de clanes de Adra se traslada a TikTok, la red social desde la que ‘los Saúles’ lanzan sus mensajes de advertencia a los ‘Lateros’. El último lo protagoniza el propio Saúl, conocido como ‘el Viejo’. Aparece fumando, encapuchado y con actitud amenazante. En estos momentos, las autoridades le buscan como el principal sospechoso de la muerte de un joven de 22 años que murió tiroteado en plena calle el 2 de junio de 2025 en la pedanía almeriense de Puente del Río.

El video comienza con lo parece una disculpa, especialmente a ‘Nano’ —aunque también a ‘Papica’ y ‘Mamica’— por "el dolor que está causando a tu corazón" la muerte del joven. Sin embargo escupe literalmente sobre el dolor de Carmen, su mujer —según dice— porque ella fe quien "levantó a tu hijo del sillón, dándole alas a que saliera" a enfrentarse con él cuando se presentó en su casa para pedirles que bajaran el volumen de la música.

¿Qué pasó?

‘El Viejo’ asegura que ese fue el origen del conflicto: pusieron la música demasiado alta a las ocho de la mañana. La discusión desembocó en un tiroteo y éste a su vez en la muerte del joven ‘latero’, que fue trasladado de urgencia en ambulancia al centro de salud de la zona donde falleció poco después.

El líder de ‘los Saúles’ afirma que nada mas abrir la puerta, el chico —que estaba casado, con dos hijos y una mujer embarazada a punto de dar a luz; "en el pueblo gitano eso ya es un hombre"— empezó a arremeter contra él, con insultos y desafiándole a que le pegara un tiro si se atrevía. "Yo no quise hacerle nada a tu hijo", señala el encapuchado.

"Hubo un disparo", reconoce. "Quien lo hizo no lo voy a decir ahora", añade, "cuando me di cuenta cogí la escopeta y la bajé para abajo". Según su versión, a continuación fue a casa del fallecido a ver cómo estaba y fue su madre quien le dijo que le habían dado. "Lo habéis matado", le reprochó la mujer. "Fue un accidente", afirma ‘el Viejo’, "no fue pelea".

‘El Viejo’ advierte

Los investigadores relacionan a ‘los Lateros’ con el incendio que se registró en la madrugada del 3 de junio en Puente del Río y afectó a cuatro casas de ‘los Saúles’.

En el video, Saúl el Viejo’ advierte a los miembros del clan rival de que habrá consecuencias si se producen más represalias. "Si alguien mueve ficha contra mi familia, no va a quedar ni una cucaracha viva", asevera. "No voy a mirar ni edades, ni sexo, ni nada".

"Desde que empezasteis con la gasolina, se os subieron los billetes a la cabeza", asegura el encapuchado. "No me respetaste ni a mí ni a mi hijo", añade. "Sabéis que sois culpables de que esta situación haya llegado", concluye.

¿Quiénes son ‘los Lateros’?

Se trata del clan de Almería que fue objetivo de la ‘Operación Ovidio’, desarrollada por la Guardia Civil y Vigilancia Aduanera en junio de 2024, con la que se desmanteló la mayor plataforma de abastecimiento de combustible a narcolanchas detectada en la provincia hasta la fecha. Cincuenta personas que operaban desde 42 inmuebles distintos fueron detenidas.

Los investigadores calculan que transportaban entre 200 y 300 garrafas por viaje. Las llegaban hasta alta mar para abastecer pateras y lanchas rápidas utilizadas para el tráfico de drogas. Durante la operación, se incautaron de más 700.000 euros en metálico, 40.000 litros de combustible, 85 vehículos y 25 embarcaciones, además de armas de fuego.

Sánchez ya ha dejado claro que un medio crítico como este es un obstáculo. Nos halaga pero necesitamos tu ayuda para demostrarle que lo que dice es cierto. Hazte socio del Club LD.