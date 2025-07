Un chihuahua alerta a los rescatistas tras la caída de su dueño en un glaciar

Un excursionista que caminaba por el glaciar de Fee, en el sur de Suiza, fue rescatado el pasado viernes tras caer en una grieta de aproximadamente ocho metros de profundidad. La localización del hombre, cuya identidad no ha sido revelada, fue posible gracias a la actuación de su perro, un chihuahua —según algunas fuentes, un Papillon Spaniel— que permaneció junto a la abertura en el hielo hasta que fue detectado por los equipos de rescate.

El accidente se produjo cuando el excursionista cruzó un puente de nieve que se vino abajo. A pesar de la caída, consiguió usar un walkie-talkie para alertar a otra persona que se encontraba en la zona. Esta persona contactó con los servicios de emergencia, pero la extensión del glaciar dificultó la identificación del punto exacto del incidente.

Un punto de referencia inesperado

La empresa Air Zermatt, especializada en rescate de montaña, desplegó un helicóptero para iniciar la búsqueda. Tras media hora de rastreo, uno de los miembros del equipo observó al perro junto a una grieta. El animal se desplazaba de un lado a otro y no se alejaba del lugar. Este comportamiento permitió a los rescatistas acotar la zona y visualizar la abertura en la que se encontraba el excursionista.

Los especialistas descendieron en rápel hasta el fondo de la grieta y lograron extraer al herido, que fue evacuado en helicóptero al hospital de Visp. El perro fue trasladado junto a su dueño. Según declaró Bruno Kalbermatten, portavoz de Air Zermatt, "imagínense si el perro no hubiera estado allí. No tengo ni idea de qué le hubiera pasado al hombre. Creo que no sobreviviría a esta caída en la grieta".

Riesgos conocidos por los equipos de rescate

En su página web, la empresa de rescate ha calificado al perro como "un héroe de cuatro patas que puede haber salvado la vida de su amo en una situación que amenazaba su vida". Air Zermatt había advertido el pasado mes de marzo del peligro que suponen las grietas ocultas en esta zona de los Alpes. En un periodo de dos semanas, llevaron a cabo siete rescates relacionados con accidentes similares.

Este caso recuerda a otro ocurrido recientemente en Zaragoza, donde un perro de raza yorkshire, llamado Lucas, alertó a la Guardia Civil tras la caída de su dueño, de 78 años, en un terraplén cubierto de zarzas. El animal consiguió guiar a los agentes hasta el lugar del accidente, lo que permitió activar el rescate y trasladar al herido al hospital.