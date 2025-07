El asesino de 4 personas en Nueva York deja una nota antes de suicidarse

Shane Devon Tamura, el joven de 27 años que este lunes protagonizó una matanza en el rascacielos de Park Avenue donde se encuentran las oficinas centrales de la NFL, dejó escrita una nota de despedida en la que explicaba los motivos de su ataque. El documento, de tres páginas, fue hallado en el bolsillo de su pantalón tras quitarse la vida en el piso 33 del edificio, minutos después de haber asesinado a cuatro personas.

Tal y como informa el diario L’Équipe, que recoge datos de la CNN, Tamura culpaba directamente al fútbol americano y a la Liga Nacional (NFL) de haberle conducido al colapso mental. Según su testimonio, sufría encefalopatía traumática crónica (ETC), una enfermedad neurodegenerativa provocada por los repetidos traumatismos craneales que había sufrido durante sus años como jugador.

"El fútbol americano me provocó ETC y me hizo beber litros de anticongelante", escribió. En otro fragmento añadía: "No puedes competir en la NFL, te aplastarán". Tamura concluía su carta con una petición dirigida al mundo científico: "Por favor, estudien mi cerebro". También pidió perdón: "Lo siento, lo siento por todo".

Un ataque planificado

El ataque, ocurrido a plena luz del día en el número 345 de Park Avenue, se ejecutó con un fusil semiautomático AR-15. Tamura fue captado por las cámaras de seguridad saliendo de un BMW negro con el arma al descubierto. Según relató la comisaria de Policía de Nueva York, Jessica Tisch, entró disparando al vestíbulo del edificio y luego se dirigió a la planta 33, donde continuó el tiroteo antes de suicidarse de un disparo en el pecho.

Entre las víctimas mortales se encuentra el agente Didarul Islam, miembro del Departamento de Policía de Nueva York, además de otros dos hombres y una mujer. El propio alcalde, Eric Adams, lamentó el suceso: "Hemos perdido cuatro vidas en otro acto sin sentido de violencia armada".

La policía halló en su vehículo una funda de arma larga, munición, un revólver cargado, una mochila y medicamentos recetados a su nombre. Tamura vivía en Las Vegas y trabajaba como guardia de seguridad en un casino, según ha informado el New York Post.

Una vida marcada por el deporte

Tamura había destacado como running back en Golden Valley High School, en Santa Clarita (California), y más adelante en el instituto Granada Hills Charter. Varios excompañeros lo describen como un joven reservado, tranquilo y respetado. "Era un tipo calmado y tímido, pero cuando hablaba todos le escuchaban", recordó su exentrenador Walter Roby. Caleb Clarke, antiguo compañero, se mostró igualmente sorprendido: "Nunca hubiera pensado que la violencia estaría relacionada con él".

En su carta, Tamura hacía alusión al caso de Terry Long, exjugador de la NFL que también padecía ETC y se suicidó en 2005 tras ingerir anticongelante: "El fútbol de Terry Long me provocó ETC y me hizo beber anticongelante". Según las fuentes citadas por CNN, eligió como objetivo el edificio de la NFL no por casualidad, sino por considerarlo el símbolo de aquello que, según él, le arruinó la vida.