Hallan muertos a los padres, la abuela y el tío de una bebé que habían encontrado horas antes abandonada

Las autoridades estadounidenses buscaban a los padres de una bebé de siete meses que fue abandonada el martes 29 de julio en el patio delantero de una vivienda próxima a la zona de Tigrett, en el condado de Dyer (Tennessee), cuando se toparon con el terrible hallazgo: cuatro miembros de una misma familia —la de la pequeña— muertos, a unos 60 kilómetros del lugar donde alguien dejó a la menor.

Pasadas las tres de la tarde del martes, la oficina del sheriff del condado de Dyer recibió la llamada de la persona que encontró al bebé, al que habían dejado frente a una casa cercana a una vieja autopista —presuntamente elegida al azar— sentado en la silla de seguridad de un coche. Desde ese momento, comenzaron a trabajar para identificar al menor y buscar a sus tutores legales.

Los investigadores no tardaron en descubrir quiénes eran sus padres: Matthew Wilson y Adrianna Williams. Una joven pareja, de 21 y 20 años respectivamente. Dos horas después de la mencionada llamada, la oficina del sheriff ya estaba publicando en su cuenta de Facebook la alerta solicitando colaboración ciudadana para encontrar a los progenitores de la bebé abandonada.

Según revelan los perfiles de los abuelos paternos de la niña, los jóvenes se encontraban desaparecidos. A primera hora de la mañana del miércoles, la policía actualizaba la información del caso y relacionaba el abandono de la bebé con el hallazgo de cuatro personas muertas en el condado de Lake. El sheriff de Dyer, Jeff Box, hacía público entonces su compromiso para "descubrir la verdad y asegurar que se haga justicia".

Horas después confirmaban que se trataba de cuatro familiares cercanos de la menor encontraba en Tigrett: los padres y también la abuela y un tío maternos, Cortney Rose y Braydon Williams —de 38 y 15 años, respectivamente—. "La investigación, incluidos los esfuerzos para identificar y detener al sospechoso o sospechosos sigue activa y en curso", señalaba la oficina del sheriff de Dyer.

¿Quién lo hizo?

Se cree que el/los responsables de los asesinatos podría/n haber huido en la camioneta de Wilson, ya que es el único vehículo de la familia que todavía no ha sido encontrado. Una pick up Ford F-150 de color rojo con una gran franja central (horizontal) en blanco. De hecho, las autoridades aconsejan avisar a la policía sin acercarse a ella si la ven en alguna parte.

No obstante, insisten en que los ciudadanos no están en peligro. "No es que estas personas (las víctimas) fueran elegidas al azar", ha señalado el fiscal del distrito del condado de Lake, Danny Goodman. Por lo que parece que ya tienen una idea de quién está detrás de estos crímenes y —sin embargo— decidió no matar a la bebé y abandonarla en un jardín para que pudiera ser encontrada a salvo.

Ayuda a la familia

El entorno de los padres de la bebé ha puesto en marcha una campaña de Gofundme para recaudar dinero tanto para los funerales de los cuatro "asesinados" como para los gastos de la pequeña Weslynne. "Matthew y Adrianna fueron padres muy amorosos de una hermosa niña a quien pudieron amar y apoyar durante 7 meses", señala la organizadora de la iniciativa Amanda Myatt.

