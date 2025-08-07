Roban un reloj de 100.000 euros al arquitecto Santiago Calatrava en pleno centro de Valencia

El arquitecto valenciano Santiago Calatrava ha sido víctima de un robo este miércoles por la tarde en la ciudad de Valencia, cuando un hombre le sustrajo un reloj valorado en 100.000 euros, según han confirmado fuentes de la investigación a Europa Press. El suceso tuvo lugar sobre en las inmediaciones del Pont de Fusta, donde el arquitecto se encontraba acompañado por varios familiares esperando un taxi.

El robo se produjo sobre las 20:30 horas, cuando un hombre se acercó a Calatrava y, en un descuido, le arrebató el reloj que llevaba puesto. En ese momento, uno de sus familiares salió corriendo tras el asaltante y consiguió darle alcance y retenerlo hasta la llegada de los agentes.

Al lugar de los hechos acudieron un agente de paisano de la Policía Autonómica y varias dotaciones de la Policía Local de Valencia, que procedieron a la detención del presunto autor del robo y lograron recuperar el reloj sustraído.

Un robo planificado

El detenido, un hombre de 27 años de origen extranjero, fue trasladado a dependencias de la Jefatura Superior de Policía Nacional en Valencia. La investigación ha sido asumida por el Grupo de Atracos de la Brigada de Policía Judicial que, mientras tanto, ha abierto diligencias para esclarecer los hechos.

Fuentes cercanas al caso no descartan que se tratase de un robo planificado, ya que, según ha trascendido, mientras el arrestado permanecía retenido por los agentes, recibió varias llamadas procedentes de un número con prefijo de Suiza, país en el que Calatrava tiene fijada su residencia.

El hecho de que el sospechoso pudiera estar en contacto con personas que conocían los movimientos del arquitecto ha llevado a los investigadores a considerar la posibilidad de que el robo fuera encargado o de que el asaltante actuara con información previa sobre la víctima y su entorno, según ha informado el diario Las Provincias.

Aunque por el momento esta hipótesis no ha sido confirmada de forma oficial, el caso sigue bajo investigación policial. Ahora el detenido permanece en dependencias policiales a la espera de pasar a disposición judicial.