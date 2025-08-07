Un niño de 13 años muere tras caerse con un patinete en Fuerteventura

Un menor de 13 años ha puerto en la madrugada de este jueves tras sufrir una caída con un patinete en la localidad de Pájara, en la isla de Fuerteventura, según la información del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

En concreto, los hechos se produjeron sobre las 03:00 de la madrugada en la Avenida Saldar. La Guardia Civil alertó al Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias y solicitó asistencia sanitaria para "un menor que había sufrido una caída de un patinete y podía estar gravemente herido", según explican desde la web del Servicio de Urgencias Canario (SUC). El CECOES 112 activó el SUC y los servicios de la Policía Local.

El personal del SUC se trasladó a la zona y comprobaron que el menor se encontraba en parada cardiorrespiratoria por lo que comenzaron a realizar maniobras de reanimación básicas y avanzadas. Sin embargo, no se obtuvo ningún resultado y únicamente pudieron confirmar la muerte del niño. Servicios policiales instruyeron las diligencias.

Más accidentes en el último mes

Este martes, en Murcia, un varón de 52 años resultó herido tras caerse de un patinete en Camino Hondo. Los servicios de emergencia atendieron al hombre y posteriormente le trasladaron al Hospital General Universitario 'Virgen de la Arrixaca', según fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias de la Región de Murcia.

La Policía Local y la Policía Nacional se desplazaron al lugar y solicitaron asistencia sanitaria urgente. Una Unidad móvil de Emergencias se Trasladó a la zona y después de estabilizar al herido por traumatismo craneoencefálico lo trasladaron al hospital.

De igual manera, el último fin de semana de junio un hombre de 55 años falleció en San Sebastián también por caerse de un patinete eléctrico, según informaron varios medios locales. Varias patrullas de emergencia se desplazaron al lugar y trasladaron a la víctima, herida de gravedad, al hospital Donostia, según OndaVasca. Horas después, el hombre falleció a causa de las heridas sufridas.

La familia del fallecido denunció que el hombre perdió el control del patinete al pasar por encima de una alcantarilla junto a la que hay un bache en la calle Lauaizeta del barrio de Altza, según la información de OndaVasca.