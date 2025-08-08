El padre y la madrastra de una niña de 8 años torturan a la menor hasta la muerte en un hotel

Ray Mata Jr. —de 31 años— y Graciela Bustamonte —de 27 años— han sido detenidos por el asesinato de Génesis A. Mata, una niña de 8 años que fue hallada muerta el pasado sábado por la noche en la bañera de una habitación del hotel La Quinta Inn de Bakersfield en California (Estados Unidos). Se les acusa de torturar hasta la muerte a la menor, hija del varón arrestado.

La investigación ha revelado que la pareja habría vertido agua hirviendo sobre la piel de la niña, causándole quemaduras severas, además de golpearla y aplastarle las manos hasta el punto de que se le desprendieran las uñas. Así se recoge en la declaración jurada realizada por los agentes del Departamento de Policía de Bakersfield encargados del caso.

Los detenidos, señala el informe, "trabajaron de forma conjunta" durante el fin de semana para torturar a Génesis en repetidas ocasiones y de diferentes maneras hasta causarle la muerte. Los investigadores han definido el caso como "uno de los más significativos" de agresiones y abusos a menores que han visto a lo largo de su carrera.

La pequeña fallecida tenía la piel de la parte superior de la cabeza agrietada, presentaba ampollas por todo el cuerpo —incluyendo la cara— así como señales de lo que parecían azotes, además de cicatrices de quemaduras y lesiones previas a los hechos que le ocasionaron la muerte fundamentalmente en la espalda.

Se declaran inocentes

La investigación condujo al arresto de Mata y Bustamonte el domingo por la mañana. Según la la policía, ambos reconocieron haber agredido a la menor. El padre habría admitido que le propinó un golpe en el estómago que le provocó la pérdida del conocimiento y su pareja que participó en algunos de los múltiples actos de tortura sobre su hijastra.

Sin embargo, ambos se declararon inocentes durante su comparecencia ante el Tribunal Superior del Condado de Kent del pasado martes. Mata y Bustamonte, que se encuentran en prisión provisional sin derecho a fianza, volverán a la corte le próximo 14 de agosto.

Declaraciones contradictorias

Según informa BakersfieldNow, los informes de la policía —a los que ha tenido acceso— la mujer explicó a los agentes que Mata era agresivo y que había visto cómo agredía a sus hijos durante años. "Admitió haber visto a Ray Mata Jr. golpear a los niños durante años y no llamó a la policía porque tenía miedo de ir a la cárcel", señala uno de los agentes. "Afirmó que habría intervenido si eso les hubiera sucedido a sus hijos biológicos".

Entre otras cosas, trasladó ella a los investigadores, Mata solía darles "palizas" con un cable de carga o con perchas "hasta hacerles sangrar mucho la espalda". Algo que ocurrió —dijo— "en muchas ocasiones". Sin embargo, cuando los oficiales le entrevistaron a él, señaló a Bustamonte como la ideóloga de echar agua caliente sobre Génesis para que pudiera "escuchar".

Situación previa

Mata tenía abierto un expediente de los Servicios de Protección Infantil activo a raíz de que el colegio de sus hijos reportara que los menores faltaban a clase de forma frecuente e injustificada, y que habían asistido a clase presentando moretones que eran visibles por todo el cuerpo.

Por otra parte, personas del entorno de Génesis han afirmado en declaraciones a los medios que varios familiares habían denunciado a Mata y Bustamonte por los malos tratos y abusos a la menor. "Había señales importantes de que estaba siendo abusada", ha afirmado una prima de la niña a Kero —afiliada local de la ABC—. "El sistema le falló".

