Un niño de cinco años fue asesinado en el municipio de Los Reyes La Paz, en México, después de haber sido secuestrado por tres personas que reclamaban a su madre el pago de una deuda de mil pesos (unos 50 dólares). Los responsables ya han sido detenidos y se encuentran en prisión preventiva mientras avanzan las investigaciones.

Los hechos ocurrieron el pasado 28 de julio, según ha informado la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y ha recogido la agencia AP. Ese día, dos mujeres y un hombre —identificados como Carlos ‘N’, Ana Lilia ‘N’ y Lilia ‘N’— acudieron a casa de la madre del menor para exigirle el pago de un préstamo. Durante la discusión, el niño salió de su habitación al escuchar los gritos, momento en el que dos de los agresores entraron a la vivienda, exigieron el dinero y se llevaron al menor como forma de presión para forzar el pago.

Falta de respuesta institucional

La madre, que vive en condiciones económicas precarias y tiene una discapacidad que afecta a su comunicación, intentó localizar a su hijo por su cuenta. Se dirigió a la vivienda de los presuntos responsables en varias ocasiones, pero no se le permitió el acceso y fue agredida. Según relataron sus familiares, también buscó ayuda institucional sin éxito. Acudió a dos agencias del Ministerio Público —primero en Los Reyes La Paz y luego en Nezahualcóyotl—, así como al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). En ninguno de esos lugares se abrió una investigación de forma inmediata.

No fue hasta el 4 de agosto cuando la denuncia por desaparición quedó formalizada. Ese mismo día, agentes municipales y de investigación acudieron al domicilio donde se encontraba el menor. Allí localizaron su cuerpo, en avanzado estado de descomposición, oculto en bolsas de basura. El olor fue lo que condujo a los agentes hasta el lugar del hallazgo.

Indicios de maltrato durante el cautiverio

Según el informe forense, el niño había muerto al menos cuatro días antes y presentaba signos de maltrato físico. Tenía heridas en el tórax, la espalda y las piernas. No recibió alimento ni agua durante el tiempo que estuvo retenido. La causa de la muerte fue una fractura craneoencefálica provocada por un golpe contundente, presuntamente con un martillo. La identidad del menor fue confirmada a través de pruebas genéticas, tal como ha informado la asesora legal Fabiola Villa al medio N+.

Los tres detenidos han sido trasladados al penal de Nezahualcóyotl, donde enfrentarán cargos por desaparición de persona y, eventualmente, homicidio. La primera audiencia judicial está prevista para este viernes. La fiscalía también investiga si hubo más personas implicadas, ya que en el inmueble donde fue hallado el cuerpo vivían al menos otras cinco familias. Se analiza si hubo omisión o encubrimiento por parte de los vecinos.

Reacciones tras conocerse el crimen

El caso ha provocado reacciones entre familiares y vecinos del menor, que se manifestaron frente a las instalaciones del Ministerio Público exigiendo justicia. En el lugar del hallazgo se han colocado veladoras y flores en memoria del niño.

Fernando, como se llamaba la víctima, era hijo único y dependía por completo de su madre. Sus allegados lo describen como un niño sociable, cercano a sus vecinos y con una gran afición por los carritos de juguete. Decía que quería manejar maquinaria cuando fuera mayor.