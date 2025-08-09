Dos personas han fallecido este sábado después de estrellarse una avioneta ultraligera en la zona de El Pontón, en el municipio valenciano de Requena, según han confirmado fuentes sanitarias de la Generalitat Valenciana. El accidente ha ocurrido sobre las 11:30 horas y hasta el lugar de los hechos se ha desplazado el SAMU. A su llegada, el servicio de atención médica solo ha podido confirmar el fallecimiento de los dos ocupantes.

La avioneta se ha estrellado en una zona agrícola, a matrícula y gran parte del avión ligero han quedado calcinadas como resultado del accidente, que ha provocado un pequeño incendio sofocado por el Consorcio de Bomberos de Valencia. Según ha informado el cuerpo de bomberos, han finalizado la extinción y la Guardia Civil se ha quedado al cargo de la investigación.

📹Prop de les 11:30 h del dissabte, s'hi ha produït un accident d'avioneta, en estavellar-se a un camp de El Pontón, Requena. Els efectius del Consorci han extingit l'incendi.

El sinistre deixa malauradament dos víctimes mortals. pic.twitter.com/CTGXB9VZNe — Bombers Consorci VLC (@BombersValencia) August 9, 2025

Según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias a las 12:04 horas, ha recibido un aviso de un accidente de avioneta en la zona del Pontón de Requena en el Km-443 de la N-332. En total, se han movilizado cuatro dotaciones de Bomberos de Valencia, una unidad de Bomberos Forestales más autobomba, patrulla de Guardia Civil y Policía Nacional. Además, el Centro de Información y Coordinación de Urgencias ha movilizado al SAMU.