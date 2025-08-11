Muere a los 24 años la actriz de cine para adultos Lina Bina

Lina Bina, actriz estadounidense de cine para adultos e influencer en redes sociales, ha muerto a los 24 años en Florida. Según la oficina del médico forense del condado de Polk, el fallecimiento se produjo el pasado 5 de agosto, aunque las causas oficiales aún no han sido determinadas.

La noticia fue confirmada a la revista People por su primo, el influencer Miguel Santiago, y también por su amiga y creadora de contenido Coco Bliss, quien le dedicó varios homenajes en Instagram. En una de sus publicaciones escribió: "Descansa en paz, preciosa", y en un vídeo donde ambas aparecían en un club añadió: "Te fuiste demasiado pronto".

Posible causa señalada por la familia

Aunque las autoridades no han emitido un informe definitivo, medios como The Sun y World Star Hip Hop citan a la hermana de la actriz, Moni, que sostiene que la muerte se debió a complicaciones provocadas por un coágulo de sangre en el corazón y el cuello. "No puedo creer que realmente te hayas ido, hermanita. Esta mañana me desperté deseando que todo fuera una gran pesadilla", declaró.

Cuatro días antes de su fallecimiento, Bina había compartido un mensaje en X (antes Twitter) pidiendo disculpas por su ausencia y revelando que atravesaba un momento complicado: "Estoy pasando por mucha mierda ahora mismo".

Con cerca de 200.000 seguidores entre Instagram y TikTok, Lina Bina alternaba su carrera en el cine para adultos con publicaciones sobre su vida personal y profesional.