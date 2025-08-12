El incendio de Tres Cantos tuvo un "avance explosivo", ¿por qué se propagó tan rápido?

El fuego originado este lunes en el municipio madrileño Tres Cantos, obligando a activar la Situación Operativa 2 del Plan de Protección Civil contra incendios forestales (INFOMA) y a movilizar a la Unidad Militar de Emergencias (UME) ante la proximidad de las viviendas, se propagó rápidamente. Tuvo un "avance explosivo", ha señalado el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo.

"En apenas 40 minutos, el fuego avanzó 6 kilómetros y alcanzó la urbanización de Soto de Viñuelas", ha explicado. "Una velocidad de avance como nunca habíamos conocido", ha exclamado ante los medios. Esta situación ha obligado al desalojo de cerca de 200 personas, que han empezado a regresar a sus casas a última hora de esta mañana. El incendio está perimetrado y se estima que la superficie afectada es de un millar de hectáreas.

#IFTresCantos Los #BomberosCM, #BrigadasForestalesCM y @UMEgob continúan consolidando el perímetro en la urbanización del Soto de Viñuelas. Los vecinos han comenzado a regresar a sus casas. pic.twitter.com/jYbabxCFkO — 112 Comunidad de Madrid (@112cmadrid) August 12, 2025

La virulencia de las llamas y las condiciones climatológicas han hecho imposible la extinción del fuego. Once dotaciones de bomberos del Ayuntamiento de Madrid, la Unidad Militar de Emergencias (UME), Agentes Forestales, SUMMA112, SAMUR, ERIVE, Policía Nacional, Policía Local, Guardia Civil y agentes de Protección Civil de 9 municipios de la región han trabajado durante toda la noche. Y las unidades aéreas se han sumado en cuanto ha amanecido.

La causa del incendio

Los vecinos del municipio se preguntan qué provocó el fuego y cómo pudo propagarse tan rápido. Fuentes de Bomberos consultadas por Libertad Digital explican que de momento no se sabe con exactitud qué causó el incendio porque "había una tormenta seca y líneas de alta tensión en la zona en la que se originó".

Pero probablemente —apuntan las mencionadas fuentes— fue "un rayo o una chispa de las líneas" lo que inició las llamas, que se han cobrado la vida de un hombre. Un trabajador de un centro hípico de Soto de Viñuelas, la zona más afectada por el incendio, que habría sido alcanzado por el fuego cuando intentaba salvar a los animales.

Avanzó inusualmente rápido

Las fuertes rachas de viento, que se prevén de nuevo para esta tarde, hicieron el resto. Superaron los 70 kilómetros por hora y alcanzaron una velocidad de avance que los expertos tachan de "inusual". Tanto es así que el olor llegó hasta otras poblaciones cercana e incluso a Madrid capital. En cuanto dio un respiro, cambió la situación.

"A partir de las dos de la madrugada, el viento dejó de soplar como lo había hecho hasta el momento y eso permitió al equipo de Bomberos de la Comunidad de Madrid ir sofocando el incendio", ha explicado el portavoz de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid, Javier Ayuso, en Es la Mañana de Federico.

Nuevas tormentas secas

Carlos Novillo advierte de que se esperan nuevas tormentas secas (rayos y truenos sin lluvia) y esto podría ocasionar que "el incendio pueda rebrotar o verse activo en otras partes del territorio", por lo que pide "la máxima precaución y colaboración para que no se origine ningún incendio más en la Comunidad de Madrid".

Sánchez ya ha dejado claro que un medio crítico como este es un obstáculo. Nos halaga pero necesitamos tu ayuda para demostrarle que lo que dice es cierto. Hazte socio del Club LD.