Una disputa familiar en Madrid acaba en un atrincheramiento con rehenes, tres heridos y un enorme despliegue policial

Siete personas de una misma familia fueron detenidas este lunes en el distrito madrileño de La Latina tras una violenta disputa que dejó tres heridos y motivó un despliegue policial con más de treinta agentes, según confirmaron a Europa Press fuentes de Emergencias Madrid.

El suceso se produjo hacia las 13:25 horas en un bajo de la calle Magín Calvo, donde, por causas que se investigan, se inició una riña entre varios familiares. Dos de los implicados se atrincheraron en la vivienda junto a otras personas, lo que obligó a activar un dispositivo de gran envergadura.

Dispositivo con presencia del GEO

En el operativo participaron unidades del Grupo Especial de Operaciones (GEO), Unidades de Intervención Policial (UIP), Unidades de Prevención y Reacción (UPR), Grupo de Atención al Ciudadano, Policía Científica, Equipo Negociador, Unidad Aérea —con drones y helicóptero— y agentes de Homicidios. La intervención del GEO y del Equipo Negociador permitió la entrega controlada de los atrincherados.

Vecinos de la zona alertaron de lo que describieron como una posible detonación de arma, extremo que no fue confirmado. Tras los registros no se encontró ningún arma de fuego y ninguna persona presentó heridas por disparos.

🚩Así actuabamos hoy ante un incidente crítico en el madrileño distrito de Latina 👮🏻‍♂️👮🏻‍♀️Trabajo en equipo de GEO, negociadores, UIP, UPR, GAC, Unidad Aérea de la Policía, Policía Judicial y Científica 👉🏻7 detenidos 👉🏻2 de los arrestados se llegaron a atrincherar con rehenes en… pic.twitter.com/n6nfLdOL4I — Policía Nacional (@policia) August 11, 2025

Tres heridos por arma blanca

Sanitarios del Samur-Protección Civil atendieron a tres personas con lesiones por arma blanca: un hombre de 26 años con erosiones en una mano y otro de 56 con un corte en la mano, ambos dados de alta en el lugar, y una mujer —cuya edad fue precisada en 87 años— con un corte en el antebrazo, que fue trasladada a un hospital con pronóstico reservado.

El dispositivo mantuvo cortadas varias calles del barrio de Puerta del Ángel hasta aproximadamente las 18:00 horas. Todos los arrestados están acusados de tentativa de homicidio y de riña tumultuaria. La Brigada Provincial de Policía Judicial se ha hecho cargo de las diligencias para esclarecer el origen de la disputa.