Detenido el exjefe de la unidad antidroga de Policía Nacional en Baleares por blanqueo de capitales

El exjefe del Grupo de Estupefacientes de la Policía Nacional en las Islas Baleares, Faustino Nogales, ha sido detenido este lunes en Palma en el marco de una macrooperación conjunta de la Guardia Civil y la Policía Nacional contra el blanqueo de capitales y narcotráfico desplegada en Mallorca.

El operativo, dirigido por el Juzgado de Instrucción número 7 de Palma, mantiene el secreto de sumario y ha dejado más de una decena de arrestos en la isla.

Amplio dispositivo policial en Mallorca

La investigación se desplegó desde primera hora de la mañana del lunes en distintos puntos de Mallorca, con registros en viviendas y locales, entre ellos el domicilio de Nogales y un despacho de abogados en el centro de Palma. Agentes de Asuntos Internos se desplazaron a la Jefatura Superior de Policía de Baleares tras conocerse la detención del inspector, que en el pasado dirigió el Grupo II de Estupefacientes.

Según han confirmado fuentes policiales, el dispositivo busca desarticular un entramado criminal vinculado presuntamente al blanqueo de capitales procedente del narcotráfico. La operación continúa abierta y no se ha precisado el número exacto de detenidos ni de registros efectuados.

Detenciones de perfiles relevantes

Sin embargo, se conocen algunos arrestados, entre los que figuran el abogado madrileño Ignacio Gonzalo Márquez, detenido en su despacho en Palma, así como Stefan Milojevic, líder de la banda de los United Tribuns, luchador profesional de artes marciales mixtas e hijo del exjugador del Real Mallorca, Goran Milojevic. Cabe recordar que Milojevic ya había sido arrestado y condenado en 2020 por organización criminal, delitos contra la salud pública, falsedad documental y lesiones.

La intervención en el despacho de abogados de Paseo Mallorca número 8 se prolongó hasta primeras horas de la tarde. Durante el registro se intervinieron varias cajas con documentación y otros efectos cuyo contenido no ha sido detallado por los investigadores.

El dispositivo ha sido desarrollado de forma conjunta por la Guardia Civil y la Policía Nacional, con el apoyo de la unidad de Asuntos Internos. Los investigadores trabajan bajo las órdenes del Juzgado de Instrucción número 7 de Palma, que ha decretado el secreto de sumario para proteger las pesquisas.

Fuentes de la investigación han confirmado que se han practicado registros en varios municipios de la isla y que el operativo forma parte de un esfuerzo continuado para combatir las estructuras financieras que sostienen las actividades de tráfico de drogas. Por el momento, se desconoce el alcance total de la operación y la cantidad de bienes incautados, que saldrá a la luz una vez se levante el secreto judicial.