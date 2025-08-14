Detenido en Orense por agredir sexualmente a inmigrantes sin papeles durante falsas entrevistas de trabajo

La Guardia Civil ha arrestado en Celanova (Orense) a un vecino acusado de agredir sexualmente a tres mujeres extranjeras en situación irregular a las que citaba para supuestas entrevistas de trabajo.

Según informó la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Comandancia de Orense, la detención se llevó a cabo el pasado martes, 12 de agosto, en el marco de la operación Predator Ou.

El investigado, aprovechándose de la vulnerabilidad de las víctimas, publicaba ofertas laborales para trabajos de limpieza a través de plataformas de Internet, sin disponer ni dirigir ninguna empresa ni negocio de tal sector. Una vez que las mujeres respondían al anuncio, las convocaba en una nave con la excusa de realizar una entrevista previa.

Según la investigación, era en esa nave donde el acusado se aprovechaba de las mujeres y les realizaba tocamientos sin su consentimiento. Las tres mujeres agredidas carecían de permiso de residencia en España, una situación que las hace aún más vulnerables frente a este tipo de abusos.

El sospechoso, en libertad

La Guardia Civil de recibió una primera denuncia el 6 de agosto y puso en marcha la citada operación Predator OU pero no fue hasta el día 12 que la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Orense detuvo al sospechoso. Tal y como anuncia La Voz de Galicia, las diligencias del caso se entregaron en el juzgado de instrucción de Celanova y el detenido quedó en libertad.