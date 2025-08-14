Revelan cuál podría ser la causa de la muerte de la diseñadora Martha Nolan-O'Slatarra

La trágica muerte de la diseñadora y empresaria neoyorquina Martha Nolan-O’Slatarra, de 33 años, ocurrida la medianoche del 5 de agosto en el Montauk Yacht Club, en Long Island, se investiga como una posible sobredosis accidental de drogas, según informaron fuentes citadas por The New York Post. La causa oficial está pendiente de la autopsia que realizará la Oficina del Médico Forense del Condado de Suffolk, cuyo examen preliminar resultó "inconcluso".

Nolan-O’Slatarra fue hallada inconsciente a bordo del Ripple, una de las embarcaciones con temática de los Grateful Dead propiedad del empresario de seguros Christopher Durnan, de 60 años, quien también posee otro barco similar, el Hell in a Bucket, atracado junto al primero. El aviso al 911 se produjo poco después de la medianoche, y varias personas intentaron reanimarla mediante maniobras de RCP antes de que los servicios de emergencia confirmaran su fallecimiento, según informó ABC News.

Escena en el muelle

Miembros del club relataron a The New York Post que esa noche escucharon gritos procedentes del muelle y llamaron a emergencias. Algunos testigos afirmaron haber visto a un hombre desnudo arrojando protector solar a su barco y corriendo por el muelle mientras pedía ayuda con gritos de "¡Hagan algo!". Durnan, figura conocida en el club y propietario del Durnan Group —empresa que, según su web, gestiona "el mayor y más exitoso Grupo de Seguridad de Compensación para Trabajadores del sector inmobiliario"—, no respondió a las solicitudes de comentario del citado medio.

La Policía del Condado de Suffolk no ha presentado cargos ni identificado sospechosos, aunque ha señalado que no había signos de violencia en el cuerpo y que no se descarta ninguna hipótesis. La investigación cuenta con la colaboración de la Fuerza Especial Antidrogas del East End, según publicó Newsday. Una fuente próxima a las pesquisas declaró a este medio que "hasta que no empieces a descartar cosas, todo está sobre la mesa".

Carrera profesional y vida personal

Natural de Carlow, Irlanda, Nolan-O’Slatarra se trasladó a Nueva York en 2015. Antes de cofundar la firma de trajes de baño East x East, trabajó como camarera de botellas en Soho. Posteriormente, fundó la consultora Brand Growth Consultants y, desde junio de este año, ocupaba el cargo de directora de operaciones en K4 Capital Management. En una entrevista concedida al Irish Independent en 2023, afirmaba: "Siempre supe que quería tener éxito, que estaba motivada por el dinero y los negocios, y que la moda es una industria difícil y que sería un camino lento".

Su socio en East x East, Dylan Grace, le dedicó un mensaje en Instagram tras su fallecimiento: "Soñamos a lo grande juntos, reímos más fuerte de lo que cualquiera podría entender y construimos mucho a partir de nada". Documentos judiciales revisados por The New York Post indican que había finalizado su divorcio de Sam Ryan unos meses antes de su muerte. Su abogado, David Centeno, explicó en un comunicado: "Representé al Sr. Ryan en un proceso matrimonial. Los documentos finales habían sido presentados ante el tribunal, y antes de que se emitiera la sentencia de divorcio, me enteré del fallecimiento de la Sra. Nolan-O’Slatarra y notifiqué de inmediato al tribunal. Por respeto a la privacidad de los involucrados y por mis obligaciones éticas, no puedo comentar si existía un acuerdo prenupcial, mediación u otros acuerdos privados".