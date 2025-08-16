Un adolescente de 15 años asesina a tres familiares durante una fiesta de cumpleaños

El martes 12 de agosto, alrededor de las 17:15 horas, la policía del condado de Harnett, en Carolina del Norte (Estados Unidos), recibió una llamada de emergencia que alertaba de un tiroteo en una vivienda de Lillington. La llamada la realizó un niño de 10 años, hijo adoptivo de la familia, que presenció los hechos sin resultar herido. Cuando los agentes llegaron encontraron a dos personas fallecidas y a una tercera herida de bala que moriría horas más tarde en el hospital. Las víctimas fueron identificadas como Danny Richards, de 57 años, su esposa Sabrina Richards, de 54, y Clara Richards, de 74, madre de Danny.

El tiroteo tuvo lugar durante la celebración del cumpleaños de Sabrina Richards. El autor de los disparos fue un sobrino de 15 años que había sido acogido recientemente por el matrimonio con la intención de ofrecerle un entorno estable y la oportunidad de reconducir su vida. Tras disparar contra sus familiares, el joven huyó en una camioneta que abandonó poco después junto a la carretera estatal NC 87, en dirección a Virginia. Fue localizado en torno a las 20:00 horas en un bosque cercano y detenido por las autoridades. Actualmente se enfrenta a tres cargos de asesinato en primer grado, además de intento de homicidio y agresión con arma mortal.

Perfil de las víctimas

Danny y Sabrina Richards contaban con una amplia trayectoria en el Ejército de Estados Unidos. Danny sirvió desde 1987 hasta 2017 y participó en despliegues en Irak y Afganistán. Sabrina, por su parte, estuvo en activo entre 2002 y 2017, coincidiendo también en misiones con su esposo. Tras su retirada de las Fuerzas Armadas, ambos dedicaron sus vidas a tareas de ayuda social, centradas especialmente en veteranos y familias con dificultades en el condado de Cumberland y en Fayetteville. Danny ejercía, además, como pastor principal de la iglesia Genesis Grace Ministry.

El hijo de Danny, Khalil Richards, explicó que la pareja había acogido al adolescente acusado recientemente en su hogar. Emery Carter, amigo cercano de los Richards, señaló que "intentaron guiarle con sabiduría y disciplina. Es devastador que haya terminado de esta manera". Excompañeros del Ejército consultados por ABC11 definieron al matrimonio como "la definición del servicio desinteresado", destacando tanto su labor militar como su entrega en la vida civil.

Renee Elder, fundadora de la organización Veterans Empowering Veterans, también quiso recordar su papel en la comunidad. En declaraciones a ABC11 afirmó: "Eran simplemente grandes personas. Personas que sirvieron a esta comunidad fielmente desde que llegaron hasta la última vez que hablé con él". Elder relató que su última conversación con Danny había girado en torno a la situación de un veterano local sin hogar. "Lo último de lo que hablamos fue de la oración. Él me preguntó: ‘¿Oras con él?’ Y yo le dije: ‘Sí, oro con él todo el tiempo’", explicó.