La Guardia Civil ha detenido este domingo a un marroquí de 21 años por provocar un grave incendio en la iglesia de Santiago, en El Pozuelo, pedanía del municipio de Albuñol (Granada). El ataque fue cometido sobre las 15.00 de la tarde y provocó importantes daños materiales. La rápida actuación de los vecinos -algunos resultaron heridos- impidió que la iglesia quedase reducida a cenizas.

Un vecino ha relatado al diario Ideal cómo transcurrieron esos minutos trágicos: "No paraban de escucharse golpes, así que llamamos a la Guardia Civil. La puerta estaba bloqueada, ya que el individuo había destruido la cerradura. Tuvimos que coger de todo para derribarla y entrar, pero era imposible. Más aún con todo el humo que salía, pues le había prendido fuego". Ha añadido que, "al final, entre nueve vecinos, conseguimos abrir la iglesia y el joven salió disparado a la calle. Lo detuvieron y pasamos a apagar las llamas con las mangueras de nuestras propias casas. Si no llegamos a hacerlo, la iglesia arde entera. No hubiese quedado nada".

La devoción y fe de los vecinos fue clave para sofocar el incendio antes de que llegaran los bomberos. Este vecino ha explicado a Ideal que se encuentran "destrozados y rotos". Se trata del patrón de El Pozuelo, "una talla muy venerada aquí. Hace poco vivimos las fiestas en su honor, con sus actos procesionales".

A raíz de ello, el Arzobispado de Granada ha lamentado y trasladado "su firme condena" por este suceso a través de un comunicado, donde ha detallado que "una persona se encerró en el templo, provocando intencionadamente importantes daños materiales y contra los sentimientos cristianos". Además, la institución religiosa ha indicado que "algunas personas han resultado heridas al intentar evitar los daños mencionados" y ha agradecido "el esfuerzo y riesgo" de la Guardia Civil y Bomberos que se han desplazado para extinguir el fuego.

"Este Arzobispado pide a las autoridades competentes, a quienes en justicia incumbe, el esclarecimiento de los hechos y la aplicación de la ley", ha manifestado. Asimismo, el Instituto Armado ha abierto una investigación para esclarecer las causas y las intenciones que han llevado al presunto autor a incendiar este recinto religioso.