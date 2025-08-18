Salvan a una bebé de 16 días que se abrasaba bajo el sol mientras sus padres disfrutaban de la playa

Una jornada de playa en verano puede convertirse de repente en uno de los momentos más angustiosos. Eso sucedió en Cortellazzo, provincia de Venecia en Italia, donde tres jóvenes rugbistas se han convertido en salvadores de una bebé de 16 días que sufría quemaduras graves.

Todo comenzó cuando dos mujeres alertaban a los deportistas sobre una neonata en evidente estado de sufrimiento, cuyas lesiones ponían en riesgo su vida. Su intervención inmediata sería crucial para el desenlace de esta dramática historia. Para salvar la vida de esta bebé de tan solo 16 días, Pierpaolo Serena, Alvise Bavaresco y Dennis Silva han demostrado que la valentía y la acción rápida pueden ser decisivas en momentos críticos.

Cuando llegaron, la niña estaba a la sombra con sus padres ucranianos. Serena dijo que la recién nacida tenía quemaduras extensas en el pecho, la cara y el tórax, con un edema palpebral severo y que podría haber fallecido durante la noche sin una intervención oportuna.

El problema llegó a la hora de comunicarse con la familia de la pequeña… Estos son de origen europeo del Este, y no han podido comunicarse ni en italiano ni en inglés. El hecho de que la comunicación fuera compleja hacía que la madre, asustada, intentara alejarse, lo que incrementaba el riesgo para la bebé.

Pierpaolo hablaba tras lo sucedido con los medios: "el sábado 9 de agosto me encontraba cerca de la torreta 26b del Playa de Cortellazzo Junto con mi amigo Alvise, jugador de rugby y socorrista, alrededor de las 17,30:XNUMX, dos mujeres se acercaron y hablaron de una niña que parecía haberse quemado y a la que habían oído llorar varias veces. Alvise y yo fuimos inmediatamente a ver qué pasaba. No lo pensamos ni por un momento".

Tras una primera observación, Dennis siguió a la madre casi un kilómetro para asegurar que se contactara a las autoridades. Finalmente, la niña habría sido trasladada al Hospital de San Donà y posteriormente al de Padova para recibir tratamiento especializado. Los paramédicos han confirmado que la rápida actuación de los jóvenes había sido crucial para salvar su vida.

"Si la pequeña hubiera pasado otra noche en esas condiciones, podría haber muerto", declaró Pierpaolo, reflejando la crítica situación que enfrentaban. Sin embargo, su modestia ha sido evidente cuando añadió: "No siento que haya hecho algo extraordinario. Simplemente he cumplido con mi deber profesional y cívico". Igualmente, el presidente del club de rugby ha destacado la importancia de reconocer estos actos de solidaridad y responsabilidad cívica.