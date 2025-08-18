Un hombre armado con un estilete siembra el pánico junto a la Mezquita de Córdoba

La Policía Local de Córdoba arrestó el pasado sábado a un individuo de 59 años, identificado como J.M.R.V, después de que sembrara el pánico en la calle Torrijos, a escasos metros de la Mezquita-Catedral, al amenazar con un arma blanca a varios comerciantes de la zona.

Amenazas con un estilete

Fuentes policiales consultadas señalan que el hombre irrumpió en distintos establecimientos con un estilete de 12 centímetros, lanzando amenazas de muerte contra los responsables de los locales. La situación generó momentos de tensión y alarma entre clientes y transeúntes, que presenciaron cómo el detenido blandía el cuchillo con gran agresividad.

Alertadas por los comerciantes, varias patrullas acudieron de inmediato al lugar. Los agentes lograron reducir al sospechoso y retirarle el arma con la que había intimidado a los presentes. La intervención no estuvo exenta de complicaciones: el arrestado ofreció una violenta resistencia, tanto en la calle como posteriormente en dependencias policiales, donde llegó a lesionar a uno de los agentes, según confirman las mismas fuentes. Una vez inmovilizado, el hombre fue puesto a disposición judicial-