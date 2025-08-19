Un metre de Benidorm exigía a sus subordinados el pago de 100 euros al mes para conservar el puesto

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Benidorm (Alicante) a un hombre de 43 años, responsable del comedor de un hotel, acusado de extorsionar y acosar laboralmente a varios empleados. Según informó la Jefatura Superior, exigía a los trabajadores 100 euros mensuales con la promesa de conservar su empleo y desempeñar funciones más llevaderas.

La investigación comenzó cuando los agentes tuvieron conocimiento de estas prácticas irregulares. El detenido, que ejercía como metre o jefe de comedor, realizaba entrevistas de trabajo y aprovechaba su capacidad de influir en la contratación o despido para solicitar dinero a quienes necesitaban urgentemente el empleo.

Pagos bajo presión

Uno de los trabajadores en activo relató a los investigadores cómo un compañero que había realizado varios pagos al responsable fue posteriormente acosado laboralmente tras negarse a seguir abonando las cantidades. La presión ejercida sobre él terminó provocando su dimisión.

Otros exempleados confirmaron que, tras negarse a pagar los 100 euros exigidos, el acusado comenzó a asignarles tareas que no les correspondían, con cargas inasumibles para una sola persona, turnos sin rotación y horarios contrarios a sus derechos laborales.

Miedo a declarar

La investigación reveló que varios empleados también sufrieron estas prácticas, aunque algunos se negaron a declarar por temor a perder su trabajo.

Finalmente, el investigado fue localizado y detenido por su presunta implicación en delitos de extorsión y acoso laboral. Tras la instrucción de las diligencias policiales, ha pasado a disposición del Juzgado de Instrucción de Benidorm en funciones de guardia.