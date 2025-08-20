Golpe a la mafia calabresa en Ibiza: caen tres miembros clave de la 'Ndrangheta

La ‘Operación Tramonto’, llevada a cabo de manera conjunta entre la Policía Nacional y la unidad ROS-Roma del Arma dei Carabinieri, ha permitido la detención de tres presuntos miembros de la mafia calabresa conocida como la ‘Ndrangheta. El operativo, desarrollado el pasado viernes 15 de agosto en Ibiza, responde a tres órdenes europeas de detención y entrega (OEDE) emitidas por las autoridades judiciales italianas y ejecutadas por el Juzgado Central de Instrucción número uno de la Audiencia Nacional.

Las detenciones se realizaron con el apoyo del Juzgado de Instrucción número dos de Ibiza, competente territorialmente, y forman parte de una investigación que lleva en marcha desde 2024, centrada en el seguimiento de grupos criminales transnacionales con capacidad para desestabilizar la seguridad interior del país.

Bajo la lupa desde 2024

Desde el año pasado, la Comisaría General de Información ha estado supervisando la expansión de la ‘Ndrangheta en España. Este cuerpo se encarga de investigar las actividades y redes de influencia de organizaciones criminales que pretenden penetrar en los ámbitos político, económico y social.

Fruto de ese seguimiento, se identificó la presencia de tres miembros de alto perfil de esta mafia italiana en la isla de Ibiza. La colaboración con Eurojust resultó determinante para activar la cooperación judicial internacional que condujo a las detenciones.

La operación culminó con dos registros domiciliarios, uno en Ibiza y otro en Barcelona, que permitieron la incautación de diversos elementos de gran valor. Los agentes encontraron 35.000 euros en efectivo, joyas —entre ellas dos relojes, uno valorado en 120.000 euros—, documentación falsa, dispositivos electrónicos, sustancias estupefacientes y documentación relevante para la investigación.

Fotografía remitida por la Policía Nacional del dinero incautado en la operación.

Este material se encuentra actualmente en proceso de análisis por parte de las unidades policiales implicadas, con el fin de esclarecer más ramificaciones de esta organización criminal en el territorio español.

Una operación de alto riesgo

El operativo desplegado fue considerado de alto riesgo, debido al peligro potencial que representaban los arrestados, así como a su resistencia durante la intervención. Por ello, se requirió la intervención de unidades tácticas de élite como el GEO (Grupo Especial de Operaciones) y el GOES (Grupos Operativos Especiales de Seguridad), quienes participaron activamente en el dispositivo.

🚩Detenidos en Ibiza 3⃣ miembros de la #mafiacalabresa conocida como la 'Ndrangheta 🔹La operación se ha desarrollado de forma conjunta con @_Carabinieri_ 🔹Las detenciones se han realizado en base a 3⃣ órdenes de detención europeas emitidas por las autoridades italianas pic.twitter.com/hoE917GjQh — Policía Nacional (@policia) August 20, 2025

Los tres detenidos han sido puestos a disposición judicial, quedando a cargo del Juzgado Central de Instrucción número uno, que ha decretado su ingreso en prisión preventiva.

En la operación participaron distintas unidades especializadas: la Comisaría General de Información, el Grupo de Fugitivos y el Grupo de Organizaciones Criminales Transnacionales de la Comisaría General de Policía Judicial. Además, contaron con el respaldo de las Brigadas de Información y Policía Judicial de las comisarías de Ibiza y Barcelona.

Gracias al trabajo coordinado con la unidad ROS-Roma del Arma dei Carabinieri, el intercambio de información fue constante y eficaz. Tal como se destaca desde fuentes policiales, "el intercambio fluido de información ha resultado esencial para su localización".

La ‘Ndrangheta

La mafia calabresa, con más de siglo y medio de existencia, se ha consolidado como una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo. A diferencia de otras mafias italianas como la Camorra o la Cosa Nostra, la ‘Ndrangheta se caracteriza por una estructura cerrada, basada en lazos familiares, lo que ha dificultado durante años las intervenciones policiales contra su jerarquía.

Su influencia se extiende a escala internacional, con redes activas en América, África, Asia y buena parte de Europa. España se ha convertido en un punto clave para su expansión, debido a su ubicación estratégica y los vínculos culturales.

Según fuentes policiales, la capacidad de esta organización para combinar violencia, control territorial y operaciones financieras complejas la convierte en una "amenaza potencialmente desestabilizadora para los Estados".