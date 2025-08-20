Mata a su cuñado, hiere a su hermana y se suicida en Granada

Un hombre de 63 años ha muerto este martes por los disparos presuntamente efectuados por su cuñado en una vivienda de la calle Obispo Hurtado, en el municipio granadino de Arenas del Rey, de unos 600 habitantes. Según han informado fuentes de la Guardia Civil, el suceso se registró sobre las 23:20 horas, en esta localidad próxima al embalse de Los Bermejales, y el autor de los hechos ha sido localizado sin vida.

Por causas que todavía se investigan y que apuntan a una riña familiar, el varón —de 60 años— disparó también contra su propia hermana. La mujer resultó herida de gravedad, mientras que su pareja falleció en el acto. Hasta el lugar acudió una ambulancia del 061, junto a varias patrullas de la Guardia Civil.

La mujer herida fue trasladada al Hospital Virgen de las Nieves de Granada, donde fue intervenida en la Unidad de Neurotraumatología y permanece ingresada con pronóstico reservado, aunque su vida no corre peligro.

Tras el ataque, el presunto autor de los hechos huyó a un cortijo de su propiedad, donde más tarde la Guardia Civil halló su cadáver con un disparo en la cabeza. El hombre se habría quitado la vida con la misma arma con la que mató a su cuñado e hirió gravemente a su hermana.

Luto oficial

El Ayuntamiento de Arenas del Rey, presidido por Pedro Ramos, ha decretado tres días de luto oficial, del 19 al 21 de agosto, en memoria de las víctimas. Durante ese periodo se han suspendido los actos municipales y cancelado las actividades culturales previstas.

Asimismo, el consistorio ha ordenado el cierre de la piscina municipal y de las instalaciones deportivas, al mismo tiempo que expresó en un comunicado su "condolencia y solidaridad" con los familiares y vecinos afectados, como "testimonio del dolor del pueblo".