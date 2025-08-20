Un joven provoca un incendio tras destrozar mostradores a martillazos en el aeropuerto de Milán

El aeropuerto internacional de Malpensa (Milán) ha vivido esta mañana momentos de gran tensión después de que un joven de 28 años haya sido detenido tras provocar un incendio y causar graves destrozos en la zona de salidas de la Terminal 1.

Según informa Il Corriere della Sera, poco antes de las 11:00 horas han comenzado a llegar al número único de emergencias numerosas llamadas alertando de la presencia de un individuo en estado de gran alteración. Algunos testigos han asegurado haber escuchado "ruidos que parecían disparos", lo que ha incrementado la confusión y el miedo entre los pasajeros.

Panico a Malpensa, esagitato prende a martellate e dà fuoco a un check-in. Un passeggero ha dato in escandescenza e poi ha appiccato l'incendio. Fermato dalla polizia. Terminal 1 evacuato per precauzion pic.twitter.com/TJWCj792Zy — Tgr Rai Lombardia (@TgrRaiLombardia) August 20, 2025

Incendio en la zona de facturación

El joven ha prendido fuego a una papelera cerca de la puerta 13, generando altas llamas, y acto seguido ha rociado un líquido inflamable sobre varios mostradores de facturación. Armado con un martillo, ha comenzado a destrozar los monitores de facturación, obligando a pasajeros y empleados a ponerse a salvo.

Gracias a la intervención de varios viajeros y del personal de seguridad de SEA, la empresa que gestiona el aeropuerto, el agresor ha sido reducido hasta la llegada de la Polaria —la Policía de Fronteras italiana—, que ha procedido a su arresto. Los bomberos, por su parte, han sofocado el incendio y han evacuado preventivamente la zona afectada, que ha quedado acordonada durante la actuación de los equipos de emergencia.

Pese a la espectacularidad del suceso, el resto de la infraestructura aeroportuaria ha continuado operando con normalidad y no se han registrado interrupciones en los vuelos. El detenido, que no disponía de billete ni tarjeta de embarque, se enfrenta a un procedimiento judicial inmediato por daños agravados, fijado para este jueves.