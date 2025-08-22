El enfrentamiento entre dos familias deriva en un tiroteo mortal, altercados y reyertas en distintos puntos de Ávila

Un hombre de 51 años ha fallecido este jueves por la tarde en un tiroteo en Ávila. Asimismo, tres personas han resultado heridas por arma de fuego, una de ellas ha sido alcanzada en una pierna. El suceso, ocurrido en la calle Maestro Piquero, desencadenó después una serie de altercados tanto en la vía pública como en el hospital Nuestra Señora de Sonsoles, donde fueron trasladados los heridos.

Según informó el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León, las primeras llamadas de alerta se recibieron a las 18:44 horas, cuando varias personas advirtieron de varios disparos y de la presencia de personas heridas. Parte de los afectados fueron trasladados en coches particulares hasta el centro de salud del Paseo de la Estación, donde, finalmente, se confirmó el fallecimiento del hombre de 51 años.

La reyerta enfrentó a dos familias y los presuntos agresores serían padre e hijo, de 38 y 19 años respectivamente. Los heridos –entre los que se encuentra el hijo de la víctima, de 26 años– fueron evacuados al hospital Nuestra Señora de Sonsoles, donde aún permanecen ingresados. Uno de ellos, con una lesión de bala en una pierna, sigue bajo vigilancia médica.

Hasta el lugar acudieron efectivos de la Policía Nacional, la Policía Local y la Guardia Civil, además de una UVI móvil, aunque los heridos ya habían abandonado el lugar en vehículos particulares cuando llegaron los servicios de emergencia.

La tensión se trasladó al hospital y a las calles cercanas

El tiroteo derivó en una reyerta entre familiares y allegados de los implicados, que continuó en distintos puntos de la ciudad. Se produjeron destrozos en vehículos y viviendas, además de enfrentamientos en los alrededores del centro de salud de Ávila Estación y del hospital Nuestra Señora de Sonsoles.

Tiroteo en Ávila: un muerto, tres heridos y una reyerta posterior en las calles y el hospital pic.twitter.com/JPcPSKNyCf — Libertad Digital (@libertaddigital) August 22, 2025

Testigos relataron escenas de violencia, con empujones, gritos y el uso de barras de hierro contra coches y ventanas, como también se puede apreciar en los vídeos que rápidamente empezaron a circular por WhatsApp y redes sociales. La presencia de numerosos familiares en el hospital obligó a cortar el tráfico en calles próximas y a reforzar la seguridad en los accesos al centro sanitario.

Amplio despliegue de las fuerzas de seguridad

La Policía Nacional desplegó un operativo especial para contener los incidentes y localizar a los presuntos autores de los disparos. A los agentes de Ávila se sumaron refuerzos de la Unidad de Intervención Policial (UIP) llegados desde Valladolid, así como efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Local.

Según la Delegación del Gobierno en Castilla y León, el dispositivo se mantendrá "el tiempo que sea necesario" con el objetivo de investigar los hechos, registrar domicilios y prevenir nuevos altercados. Durante la noche, el despliegue se extendió a varias calles del barrio e incluyó registros y persecuciones en busca de los sospechosos.