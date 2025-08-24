Detienen en Alicante a un cirujano que causó la muerte de su padre al amputarle cinco dedos

La Policía Nacional ha detenido en Alicante a un médico cirujano de 54 años como presunto autor de un delito de homicidio tras la muerte de su padre, de 94 años, ocurrida el martes a consecuencia de una sepsis. Según las informaciones publicadas por Levante e Información, el arresto se produjo después de conocerse que el anciano había sido sometido presuntamente a una intervención casera en la que le amputaron varios dedos de los pies. Las fuentes oficiales consultadas confirman la detención, sin ofrecer por ahora más detalles sobre la práctica concreta ni sobre el procedimiento que seguirá el caso.

Intervención pendiente

Días antes, el nonagenario había sido atendido en un hospital por problemas circulatorios, con el diagnóstico de inicio de gangrena en varios dedos. De acuerdo con EFE, los facultativos recomendaron la amputación parcial de las extremidades inferiores para frenar la necrosis, intervención que requería el consentimiento expreso de todos los hijos. Ese acuerdo no se alcanzó, según las mismas fuentes, lo que dejó en suspenso la operación hospitalaria propuesta por el equipo médico responsable del paciente.

En ese contexto, uno de los hijos —cirujano de profesión— le practicó en el domicilio una amputación de cinco dedos, tres de un pie y dos del otro. Tras pasar unos días con su familiar, el anciano regresó a la residencia de mayores donde vivía habitualmente. En el centro se percataron de que llevaba un vendaje y de que faltaban varios dedos, además de advertir heridas sangrantes en los pies, lo que motivó que se activara la atención sanitaria ante el empeoramiento del estado general.

Agravamiento clínico

El paciente fue ingresado inicialmente en el Hospital de Sant Joan d’Alacant, donde los médicos trataron las complicaciones detectadas. Al agravarse el cuadro, fue derivado al Hospital Doctor Balmis de Alicante, donde finalmente falleció el martes a causa de una sepsis. Las autoridades no han facilitado por un parte clínico detallado ni un informe forense definitivo que establezca la relación causal y el momento exacto en que la infección se volvió irreversible.

La investigación policial sigue abierta para delimitar responsabilidades y esclarecer las circunstancias en que se practicó la amputación en el domicilio, una actuación que, de confirmarse en los términos descritos por las fuentes citadas, se habría realizado fuera del entorno hospitalario y sin el consentimiento unánime de la familia requerido por los médicos.