Más de 100 afectados y 20 hospitalizados por un brote de salmonella en Murcia

Un centenar de personas han resultado afectadas por un brote de intoxicación alimentaria causado por salmonella en el Hotel Cavanna de La Manga (Murcia), según ha informado el Servicio de Epidemiología de la Dirección General de Salud Pública y Adicciones.

Los primeros casos comenzaron a detectarse en la madrugada del domingo 24 de agosto, pocas horas después de que los huéspedes consumieran alimentos en el establecimiento. La alerta inicial hablaba de 28 personas afectadas, pero la cifra ha ido aumentando con el paso de las horas, hasta superar el centenar.

Los síntomas, según las autoridades sanitarias, incluyen vómitos, diarrea, dolor abdominal y, en algunos casos, fiebre.

Atención médica y hospitalizaciones

El Servicio de Emergencias 061 movilizó cinco unidades médicas para atender a los afectados en el propio hotel y trasladó a 20 pacientes al Hospital Santa Lucía de Cartagena para su valoración, entre ellos ocho menores de edad y un bebé de 15 meses, según el diario La Verdad.

De esos 20 ingresados, 18 han recibido el alta médica a lo largo del día, mientras que dos aún permanecen en observación, según confirmó la Consejería de Salud de la Región de Murcia.

Los primeros resultados microbiológicos obtenidos en los pacientes ingresados confirman que el agente causal del brote es la bacteria Salmonella.

Como parte del protocolo de actuación en salud pública, inspectores del Servicio de Seguridad Alimentaria y personal del Servicio de Epidemiología se han desplazado al hotel para realizar una investigación exhaustiva.

Las autoridades han ordenado la suspensión cautelar de la actividad de la cocina en el hotel, una limpieza y desinfección integral de las instalaciones, la recogida de muestras de alimentos servidos en el establecimiento, así como la toma de coprocultivos a los manipuladores de alimentos.

Mientras dura la investigación, la restauración de los huéspedes será asumida de forma temporal por una empresa de catering externa, según ha confirmado la Dirección General de Salud Pública.

El posible origen del brote

La investigación apunta a que el foco de la intoxicación podría estar relacionado con los alimentos consumidos durante el almuerzo del sábado 23 de agosto, momento en el que la mayoría de los afectados comenzaron a presentar los primeros síntomas.

Aunque aún no hay confirmación oficial sobre el plato responsable, varios huéspedes han señalado al consumo de pescado y, sobre todo, a una pasta rellena de espinacas servida en el buffet del hotel, según recoge el diario La Verdad.

Caos en el hotel

La situación en el Hotel Cavanna durante la jornada del domingo fue de máxima tensión. Los pasillos del establecimiento llegaron a convertirse en salas de urgencias improvisadas, con camillas, goteros y familias completas afectadas.

La avalancha de casos obligó a desplegar un hospital de campaña en el salón de actos del hotel, mientras otros pacientes fueron atendidos en sus habitaciones con suero de rehidratación y dieta blanda.

Durante la tarde del domingo, decenas de clientes acudieron a la recepción para presentar reclamaciones y pedir reembolsos. Algunos optaron por abandonar el hotel y otros recurrieron a servicios de comida a domicilio para evitar consumir productos del establecimiento.

Además, en plena crisis, el comedor del hotel continuó sirviendo almuerzos durante la mañana del domingo a unos 400 turistas portugueses recién llegados, antes de que se decretara el cierre cautelar de la cocina.

Qué es la salmonela

La salmonela es una bacteria que suele transmitirse a través del consumo de alimentos contaminados, especialmente huevos, carnes, pescados y vegetales crudos. Provoca fiebre, diarrea, vómitos, dolor abdominal y, en casos graves, deshidratación.

Las autoridades sanitarias recomiendan extremar la higiene en la manipulación de alimentos y acudir a un centro médico en caso de presentar síntomas tras consumir productos potencialmente contaminados.

Por el momento, la investigación epidemiológica continúa abierta y los inspectores analizan muestras de los alimentos servidos y de los trabajadores de la cocina para identificar el origen exacto del brote.

La Consejería de Salud insiste en que se seguirán aplicando medidas de control y prevención para evitar nuevos contagios y ha pedido a los huéspedes que acudan al médico en caso de presentar síntomas graves.