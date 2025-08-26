Agrede a su madre en público y se destapa que la tenía retenida desde hacía días en Mijas

Un hombre ha sido detenido en Mijas (Málaga) como presunto autor de un delito de violencia en el ámbito familiar, después de que la Policía Local recibiera un aviso el pasado lunes sobre una posible agresión ocurrida en un establecimiento de Mijas Pueblo.

Según la información difundida por la Policía Local, los agentes se desplazaron rápidamente al lugar de los hechos, donde encontraron indicios claros de una agresión. La víctima, madre del presunto agresor, confirmó a los agentes no solo la agresión física sino también que había estado retenida en su domicilio durante varios días sin poder salir.

La mujer relató a los agentes que su hijo la mantuvo en el interior del domicilio contra su voluntad durante un periodo prolongado. Según su testimonio, no había tenido la posibilidad de abandonar la vivienda ni de pedir ayuda.

Esta información, que fue posteriormente corroborada por varios testigos, llevó a los agentes a proceder con la detención inmediata del sospechoso como presunto autor de un delito de violencia en el entorno familiar.

Detención y traslado

Tras confirmar los hechos, el detenido fue puesto bajo custodia de la Policía Local y posteriormente trasladado a las dependencias de la Guardia Civil, donde quedó a disposición judicial.

La coordinación entre ambos cuerpos de seguridad permitió una rápida actuación y garantizó la seguridad de la víctima, que fue acompañada por agentes de paisano a interponer la correspondiente denuncia ante la Guardia Civil.