Detienen a una mujer que dejó a su hija a cargo de dos drogodependientes durante cuatro días en Sevilla

La Policía Nacional ha detenido a una mujer en Alcalá de Guadaíra, municipio sevillano, por un grave caso de abandono infantil. La arrestada dejó a su hija menor de edad bajo el supuesto cuidado de dos personas con problemas de drogadicción durante un periodo de cuatro días, desapareciendo sin dejar rastro durante ese tiempo.

El caso, que ha generado una gran alarma social, salió a la luz cuando varios familiares de la menor la encontraron en plena vía pública acompañada de los drogodependientes. Este hecho motivó la intervención inmediata de los agentes, que centraron sus esfuerzos en comprobar el estado físico y emocional de la menor.

Tras recibir el aviso, los efectivos de la Policía Nacional se desplazaron al lugar para asistir a la menor y constatar las condiciones en las que se encontraba. La primera preocupación de los agentes fue "comprobar el estado de la niña y garantizar su seguridad en todo momento", tal como ha informado la Policía Nacional en un comunicado oficial.

Una vez que la menor fue puesta a salvo, los agentes iniciaron las pesquisas para esclarecer lo ocurrido y averiguaron que su madre llevaba desaparecida desde hacía cuatro días. Durante ese tiempo, la niña quedó bajo la custodia informal de dos adultos con antecedentes de drogodependencia, lo que agravó aún más la situación.

Una investigación urgente

La ausencia prolongada de la madre y las circunstancias en las que fue localizada la menor activaron un dispositivo policial de búsqueda centrado en localizar a la mujer. La investigación permitió reconstruir los hechos que llevaron a la detención.

Gracias a la colaboración de testigos y familiares, los agentes consiguieron dar con el paradero de la madre en un corto periodo de tiempo. Tras ser localizada, fue detenida de inmediato y puesta a disposición judicial como presunta autora de un delito de abandono de menores.

La madre de la menor fue trasladada ante el juez, quien decretó su ingreso en prisión provisional. La investigación sigue abierta, y los servicios sociales han asumido la protección de la niña mientras se determina su futuro tutelar.

Por el momento, no se ha revelado si la mujer contaba con antecedentes penales previos, aunque fuentes policiales no descartan que existan otros elementos que agraven su situación legal.