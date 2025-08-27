Detienen en un tren al agresor sexual de una menor al ser identificado por la madre de víctima

La Policía Nacional ha detenido en Málaga a un hombre de 28 años después de que la madre de una menor lo reconociera en un tren de Cercanías como el presunto autor de los tocamientos que sufrió su hija, denunciados días antes.

Los hechos tuvieron lugar la pasada semana en un trayecto de Cercanías que une Málaga capital con la localidad de Pizarra. Según la denuncia, la menor sufrió presuntos tocamientos por parte de un pasajero durante el recorrido. La víctima señaló al individuo como responsable de la agresión sexual y la familia acudió a la Policía para poner los hechos en conocimiento de las autoridades.

Este lunes por la mañana, la madre de la menor, usuaria habitual de la misma línea, viajó nuevamente en el tren y reconoció al sospechoso entre los pasajeros. El hombre, de 28 años, coincidía con la descripción aportada por su hija y, según la información transmitida a los agentes, vestía la misma ropa que el día de los hechos denunciados.

Para confirmar la identificación, la mujer tomó una fotografía y se la envió a la menor, quien lo reconoció de inmediato como la persona que había abusado de ella. La madre también observó el comportamiento del individuo durante el trayecto, destacando a los agentes que se acercaba con insistencia a otras jóvenes que viajaban en el mismo convoy.

Intervención policial

Tras recibir el aviso, la Policía Nacional desplegó un dispositivo para interceptar al sospechoso. El individuo fue localizado y detenido en una de las paradas del tren, en Málaga capital, según confirmaron fuentes policiales.

La investigación se mantiene abierta y los agentes trabajan ahora en la recopilación de pruebas, así como en la toma de declaración a la víctima, su madre y el propio detenido. Además, no se descarta que pueda haber más personas afectadas, dado que el comportamiento del arrestado durante el trayecto llamó la atención de la denunciante.

El detenido, descrito en la denuncia como un ciudadano de origen árabe con albinismo, ha sido puesto a disposición de la Policía Nacional, que instruye diligencias en relación con los presuntos delitos de abuso sexual a menores. Una vez completadas las actuaciones policiales, se espera que pase a disposición judicial en Málaga.