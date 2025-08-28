Trágico final para Natalia Nagovitsyna, la alpinista rusa atrapada en el Pico Pobeda

La escaladora rusa Natalia Nagovitsyna, de 47 años, se encontraba atrapada desde el 12 de agosto en el Pico Pobeda, la cumbre más alta de la cordillera de Tien Shan, en Kirguistán —un país montañoso de Asia Central—. A pesar de los múltiples intentos de rescate, las autoridades kirguisas han decidido suspender definitivamente la búsqueda, poniendo fin a toda esperanza.

Nagovitsyna alcanzó la cima de la montaña —de 7.439 metros— de altura el 12 de agosto. Sin embargo, el descenso se tornó fatal cuando sufrió una fractura en la pierna. Su compañero ruso Roman le improvisó un campamento de emergencia con una tienda y provisiones básicas para sobrevivir, y continuó para pedir ayuda.

La cronología de un rescate imposible

Al día siguiente, dos alpinistas consiguieron llegar hasta Natalia para entregarle más suministros, pero no lograron evacuarla. En un segundo intento, el grupo quedó atrapado en las alturas y uno de ellos falleció a 6.900 metros, por congelación y edema cerebral. Este suceso marcó el último contacto humano con la alpinista.

El 16 de agosto, un helicóptero militar fue enviado para rescatar a los atrapados, pero se estrelló antes de llegar a la zona, aunque sin víctimas mortales. Esto complicó aún más las tareas de búsqueda. El equipo tuvo que ser evacuado sin poder llegar hasta Nagovitsyna.

El 19 de agosto, gracias a un dron, se confirmó que la alpinista seguía con vida, atrapada a más de 7.000 metros y enfrentando temperaturas extremas de hasta 30 grados bajo cero. A pesar de esta noticia, las condiciones meteorológicas impidieron nuevas operaciones de rescate.

""Mom is alive!" — A son’s desperate plea for rescue as Russian climber Natalia Nagovitsyna, stranded at 7,200m on Peak Pobeda with a broken leg in -23°C, fights to survive. Heartbreaking. We must act. 🙏 #Rescue #Climbing #PeakPobeda #SaveHer" pic.twitter.com/vZqcxe94C2 — ceanpolitics (@ceanglobal) August 26, 2025

Con la llegada del invierno, las condiciones en el Pico Pobeda se vuelven aún más inhóspitas. Las autoridades kirguisas han declarado que será prácticamente imposible reanudar la búsqueda hasta la primavera o verano de 2026. Finalmente, el 25 de agosto el gobierno oficializó el cese de la operación.

Un grito desesperado

Su hijo Mijaíl, de 27 años, ha realizado un llamamiento público para que no abandonen la búsqueda, asegurando que "mi madre está viva". Sin embargo, el portavoz del Ministerio de Situaciones de Emergencia de Kirguistán afirmó que "es imposible llegar" al lugar donde se encuentra la montañera.

Natalia Nagovitsyna buscaba convertirse en "Leopardo de las Nieves", título reservado para quienes conquistan las cinco cumbres más altas de la ex Unión Soviética. La montaña se cobró otra vida, igual que la de su esposo Sergey, quien falleció en el Khan Tengri tras un infarto cerebral.