Un joven de 25 años pasa dos noches atrincherado con varias escopetas en Alicante

La localidad alicantina de Agost vive una situación de tensión desde la madrugada del martes al miércoles, cuando un hombre de 25 años se atrincheró en su domicilio con varias armas de fuego. A pesar del paso de las horas —más de 30 ya— el joven continúa en el interior de la vivienda sin mostrar intención de entregarse.

Los hechos se desarrollan en una casa ubicada en la calle Fermín Sánchez, donde el atrincherado permanece solo y fuertemente armado. Aunque el suceso ha mantenido en vilo al vecindario, no se han registrado rehenes ni víctimas.

El alcalde, Juanjo Castelló, ha explicado que los hechos comenzaron alrededor de las dos de la madrugada, cuando el padre del joven llamó a la Policía Local para alertar de que su hijo se había encerrado en una habitación y no quería abrir.

Agentes de la Guardia Civil en los alrededores de la vivienda. Captura de video de L'Alacantí.

El operativo desplegado en torno a la vivienda está liderado por la Guardia Civil, que ha movilizado un amplio dispositivo de agentes especializados. La actuación no solo incluye la vigilancia y el aislamiento de la zona, sino también un equipo de negociadores y psicólogos que intentan persuadir al joven para que deponga su actitud de forma pacífica.

Además, en el proceso de mediación han participado activamente los padres del joven, su hermano y otros miembros cercanos de la familia, quienes han estado en contacto con él durante esta segunda noche de encierro. A pesar de los múltiples intentos realizados hasta ahora, el hombre no ha mostrado intención de abandonar el domicilio ni de entregar las armas, y tampoco ha aceptado recibir comida o agua.

Escopetas pertenecientes a la familia

El joven tiene en su poder varias escopetas que se encontraban en la vivienda. Estas armas forman parte del arsenal habitual de la familia, que cuenta con una larga tradición en la práctica de la caza.

Al no existir un riesgo inmediato para la integridad de terceros, aseguran que el objetivo principal es agotar todas las vías pacíficas disponibles antes de tomar decisiones más contundentes.