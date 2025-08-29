Buscan a un niño de tres años desaparecido hace dos meses en Marbella

Oliver, un niño de tres años, de cabello rubio y ojos claros, continúa desaparecido desde hace casi dos meses. El pequeño fue visto por última vez el pasado 4 de julio en Marbella, según la alerta difundida este jueves por el Centro Nacional de Personas Desaparecidas (CNDES), organismo dependiente del Ministerio del Interior que coordina búsquedas de personas desaparecidas a nivel estatal.

El menor, nacido en noviembre de 2021, mide aproximadamente 85 centímetros y pesa alrededor de 15 kilos, de acuerdo con la ficha difundida por el CNDES. La fotografía y los datos del niño han sido compartidos de forma oficial tanto por el propio centro como por la Policía Nacional en diferentes canales y redes sociales, con el objetivo de recabar la máxima colaboración ciudadana.

Sin avances en la investigación

Por el momento, no han trascendido detalles sobre las circunstancias en las que se produjo la desaparición. Se desconoce si el menor estaba acompañado, en qué contexto fue visto por última vez o si existen hipótesis concretas en las que se centre la investigación.

La alerta fue difundida el mismo día de la desaparición, el pasado 4 de julio, para favorecer la difusión inmediata y solicitar la colaboración ciudadana.

Las autoridades recuerdan que cualquier información, por mínima que parezca, puede ser clave para localizar al niño. Por ello, han pedido a los ciudadanos que dispongan de datos sobre su posible paradero que contacten con la Policía Nacional, a través del teléfono 091; con la Guardia Civil, llamando al 062; con la línea 116000, habilitada para casos de desapariciones de menores; o a través del correo electrónico oficial del Ministerio del Interior para personas desaparecidas.

Un sistema de respuesta rápida en casos de menores

España cuenta con un sistema de difusión rápida de desapariciones que implica la coordinación entre las fuerzas y cuerpos de seguridad, instituciones y plataformas ciudadanas. Cuando se trata de menores, la respuesta es prioritaria, dado el alto grado de vulnerabilidad que presentan estos casos.

El Ministerio del Interior recuerda que, cada año, se registran miles de denuncias por desapariciones en España, muchas de ellas relacionadas con menores. Aunque la mayoría se resuelven en poco tiempo, algunos casos se prolongan durante semanas o meses.