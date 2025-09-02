La investigación por el asesinato de Matilde Muñoz en Lombok se centra en dos sospechosos aislados

La Policía de Indonesia confirmó que la investigación por el presunto asesinato de Matilde Muñoz, de 73 años, continúa centrada en dos sospechosos vinculados al hotel donde se hospedaba en la isla de Lombok. Ambos permanecen en una celda de aislamiento en la comisaría de Lombok Occidental, donde podrán estar hasta 60 días bajo custodia.

Los dos hombres, en la treintena, deberán pasar 15 días incomunicados antes de poder coincidir con otros internos. La comisaría de Lombok Occidental, donde se encuentran recluidos, cuenta con una veintena de detenidos. Los arrestados son un trabajador y un exempleado del hotel Bumi Aditya, establecimiento en el que se alojaba Matilde.

Las autoridades locales explicaron que la medida de aislamiento busca garantizar la seguridad del proceso y evitar cualquier contacto con el resto de los reclusos durante la fase inicial de la investigación.

Investigación coordinada con Interpol

El jefe de la Policía de Senggigi, Putu Kardhianto, declaró a EFE que las pesquisas se llevan a cabo desde el inicio en colaboración con la Policía de Yakarta y la Interpol, aunque la investigación seguirá en manos de los agentes de la isla. Kardhianto precisó que las diligencias continúan abiertas, pero de momento centradas en estos dos únicos sospechosos. Desde la comisaría de Lombok Occidental, encargada del caso, confirmaron que cuando concluya la investigación se elaborará un informe para la Fiscalía de Indonesia.

Según la investigación policial, Muñoz fue asesinada de manera premeditada en la madrugada del 2 de julio dentro del hotel, tras la entrada de los sospechosos por una ventana con intención de robar. La Policía de Senggigi detalló que los agentes lograron detener a los dos hombres gracias a la geolocalización del teléfono móvil de la víctima.

El cuerpo de la española fue hallado el sábado en una playa de la zona turística de Senggigi, a unos 500 metros del hotel. Los investigadores indicaron que el cadáver había sido movido de lugar en varias ocasiones y que inicialmente permaneció durante cuatro días en un cuarto de almacenamiento del hotel.

Las señales de preocupación

Los familiares y amigos de la víctima trasladaron a la Policía sus sospechas de que pudiera haber más personas del hotel implicadas en el crimen. Por el momento, los investigadores insisten en que solo los dos hombres arrestados son considerados sospechosos oficiales. La Policía ha indicado que este martes podría darse a conocer el resultado de la autopsia, que permitirá concretar las circunstancias de la muerte.

Matilde Muñoz, nacida en Ferrol (La Coruña) y residente en Mallorca, era una viajera habitual en Asia, donde solía pasar largas temporadas. En junio llegó a Lombok para alojarse en el hotel Bumi Aditya. Cumplía 73 años en septiembre.