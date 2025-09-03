Un yate de un millón de dólares se hunde a los 15 minutos de zarpar en su primer viaje

El estreno del Dolce Vento, un yate de lujo recién entregado a su propietario, ha terminado en desastre frente a la costa turca apenas un cuarto de hora después de iniciar la navegación. La embarcación, de unos 26 metros de eslora y valorada en 940.000 dólares (unos 870.000 euros), se ha ido a pique este martes, 2 de septiembre, en aguas del distrito de Eregli, en la provincia de Zonguldak, al norte del país.

Un vídeo grabado por un testigo ha mostrado cómo el yate comenzaba a escorarse poco después de salir de puerto, para acabar hundiéndose lentamente ante la mirada de vecinos y bañistas. En las imágenes se aprecia incluso a una persona, presumiblemente el propietario, aferrándose al casco antes de caer al agua, mientras el resto de los tripulantes se lanzaba por la borda presa del pánico.

🇹🇷 La 2 septembrie 2025, iahtul de lux nou construit M/Y Dolce Vento, în valoare de 40 de milioane de lire (1 milion de dolari), s-a scufundat la doar 15 minute după lansare într-un șantier naval din Eregli, #Turcia, se pare din cauza unor probleme de stabilizare. -> LiveLeak pic.twitter.com/z6erasPdHM — sorinnicola9698380606 (@alocin969873912) September 3, 2025

Tripulación a salvo

A bordo viajaban el propietario, el capitán y dos miembros de la tripulación. Todos han logrado alcanzar la orilla por sus propios medios y han resultado ilesos, según han confirmado medios locales citando a la Guardia Costera turca.

El siniestro se ha producido a apenas 200 metros de la costa. Los equipos de emergencia del puerto han establecido de inmediato un perímetro de seguridad en la zona y han desplegado unidades de rescate con material técnico para preparar los trabajos de recuperación del casco. El Dolce Vento, según la prensa local, había sido construido en apenas cinco meses antes de ser trasladado desde Estambul para su entrega definitiva.

Por el momento, la causa del hundimiento no se ha determinado. Expertos apuntan que problemas de estabilidad —como errores en los cálculos de la altura metacéntrica, un factor clave en la seguridad de cualquier embarcación— pueden provocar escoras y hundimientos. Desde el astillero han confirmado que "la causa del hundimiento está bajo investigación" y que se llevarán a cabo "inspecciones técnicas del yate para determinar lo ocurrido".