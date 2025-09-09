Acusan a un anestesista de matar a 12 pacientes para perjudicar a otros médicos

El Tribunal de lo Penal de Doubs acoge desde este lunes el juicio que se celebrará hasta el 19 de diciembre contra el anestesista francés Frédéric Péchier —de 53 años— por el presunto envenenamiento deliberado de 30 personas, 12 de ellos mortales. Un caso que ha conmocionado a la comunidad médica y que sigue copando titulares, dada la actitud que el acusado mantiene desde que se conocieron los hechos.

Este mismo lunes, Péchier —que se encuentra en libertad con supervisión y niega los cargos — ha acudido a un programa de matutino de RTL para refirmarse en su inocencia. "Es necesario poner todas las cartas sobre la mesa", ha señalado en la entrevista que el sanitario ha concedido justo antes de acudir al tribunal.

Los argumentos de su defensa son "sólidos", ha aseverado impasible. Al ser preguntado por el sufrimiento de las víctimas y sus familiares durante la celebración del juicio, ha señalado que lo entiende "perfectamente", pero no se siente "responsable de su angustia". Péchier, que también ha escrito un libro contando su versión, se enfrenta a una posible condena a cadena perpetua.

Se le acusa de haber provocado ataques cardíacos a los pacientes, contaminando sus bolsas de suero o calmantes, para demostrar su habilidad de reanimación y/o desacreditar a sus compañeros. El caso "no tiene precedentes en la historia jurídica francesa", ha afirmado el fiscal Etienne Manteaux. "Envenenó a pacientes sanos para perjudicar a colegas con los que tenía conflictos", añadió.

Paradas sospechosas

Los hechos ocurrieron en dos clínicas de Besanzón en las que el acusado trabajaba y en las que se registraron paros cardíacos que resultaron sospechosos —en pacientes de bajo riesgo— entre 2008 y 2017. Entre ellos los de un niño de cuatro años que sufrió dos durante una operación de rutina de amígdalas en 2016.

El pequeño sobrevivió, pero otros pacientes no corrieron la misma suerte. Doce de ellos no pudieron ser reanimados y fallecieron. Es el caso de un hombre de 53 años murió de un paro cardíaco durante una cirugía de riñón en el año 2008. La autopsia reveló una sobredosis de lidocaína (un anestésico).

30 casos a juicio

Se han investigado más de 70 casos de "eventos adversos graves". Es decir, complicaciones inesperadas durante las cirugías. Los de los 30 pacientes que sufrieron un paro cardíaco en la intervención, practicada en la Clínica Saint-Vincent o la Policlínica Franche-Comte, son los que han llegado a juicio.

El acusado atribuye los hechos a "errores médicos" de sus compañeros, que han descrito a Péchier como un "anestesista estrella", "arrogante" y "manipulador". Siempre era "el primero" en acudir a reanimar a los pacientes, ha indicado el fiscal. No obstante, su defensa ya ha anunciado que pedirá su absolución.

