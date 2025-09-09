Un campeón de culturismo es asesinado a puñaladas por su pareja

El culturista brasileño Valter de Vargas Aita, de 41 años, murió el pasado domingo 7 de septiembre tras ser apuñalado en su domicilio de Chapecó, en el estado de Santa Catarina (Brasil). Según informó la Policía Civil, el crimen ocurrió en un apartamento situado en la calle Sete de Setembro, donde residía junto a su pareja.

Los primeros informes de la División de Homicidios apuntan a que la pareja mantuvo una pelea en el interior de la vivienda, durante la cual el deportista recibió varias puñaladas en el abdomen, la espalda, la cara y el cuello. Gravemente herido, trató de huir por las escaleras del edificio, dejando un rastro de sangre, hasta que finalmente falleció. Los vecinos avisaron a las autoridades tras escuchar los gritos.

La mujer permanece hospitalizada

La mujer, de 43 años, también resultó herida en la disputa. Fue trasladada a un hospital en estado grave, donde tuvo que ser operada y permanece ingresada. Su identidad no ha sido revelada. Según informó el medio local ClicRDC, estaba en busca y captura por robo a mano armada y asesinato y tenía pendiente una condena de quince años de prisión.

La Policía difundió imágenes de la escena del crimen en las que se aprecia la magnitud del ataque, con charcos de sangre en el suelo y manchas en los pasillos y escaleras del edificio.

Trayectoria deportiva

Valter de Vargas, originario de Rio Grande do Sul, contaba con una trayectoria de más de una década en el culturismo. Fue subcampeón de la Federación Mundial de Fitness y cinco veces campeón estatal. También trabajaba como entrenador personal y había reunido una notable comunidad de seguidores en redes sociales, donde compartía rutinas de entrenamiento y consejos de nutrición.

El gimnasio en el que desarrollaba su actividad profesional cerró el lunes como muestra de duelo. En un mensaje publicado en redes sociales se pudo leer: "Por siempre en nuestros corazones".