Un menor de 16 años –procedente de Honduras– ha fallecido y otro ha resultado herido tras ser apuñalados en el distrito de Sants-Montjuïc (Barcelona). Agentes de la División de Investigación Criminal (DIC) de los Mossos d'Esquadra se ha hecho cargo de las pesquisas para esclarecer las circunstancias en las que se produjeron los hechos, registrados sobre las 23:00 horas de este lunes en la calle Antoni de Campmany.

Ambos menores fueron atendidos por el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) y trasladados a un hospital, donde el joven que logró sobrevivir continúa ingresado. La policía autonómica trabaja en la identificación y localización de los autores de las agresiones y la muerte violenta del menor.

Investiguem la mort violenta d'un menor d'edat al districte de Sants- Montjuïc de Barcelona ahir a la nit La DIC de Barcelona ha obert una investigació per esclarir-ne les causes pic.twitter.com/VZktBnErFO — Mossos (@mossos) September 9, 2025

¿Un ajuste de cuentas?

Fuentes próximas al caso han señalado a la agencia EFE que la agresión se habría cometido con arma blanca y que la principal hipótesis apunta a un ajuste de cuentas entre bandas latinas. Según las mismas fuentes, las víctimas y los agresores se conocían con anterioridad.

La policía trata ahora de confirmar los vínculos entre las partes y determinar si el ataque responde a un enfrentamiento entre grupos. Los vecinos de Monjuic vienen denunciando desde hace tiempo el aumento de robos y agresiones de distinta índole en el barrio.

Asistencia sanitaria de urgencia

Tras recibir el aviso de que dos menores habían sido heridos en la vía pública, el SEM desplazó varias unidades hasta el lugar de los hechos. Ambos jóvenes fueron trasladados a un centro hospitalario, donde finalmente uno de ellos perdió la vida.

Los Mossos continúan con las pesquisas y no han facilitado, por el momento, más detalles sobre la identidad de los implicados ni sobre el estado del menor que permanece hospitalizado.