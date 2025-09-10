Detienen a una pareja por meter cristales en los potitos del bebé de la familia con la que comparten piso en Madrid

La Policía Nacional ha detenido en el distrito madrileño de San Blas a un hombre y una mujer acusados de un delito de lesiones por colocar fragmentos de vidrio en uno de los tarros de comida de un bebé de apenas diez meses, según la Jefatura Superior de Policía de Madrid en un comunicado difundido este miércoles.

El incidente ocurrió el 30 de agosto en un piso compartido, donde la familia del menor residía en régimen de alquiler de habitaciones junto a los ahora arrestados y con quienes ya habían tenido enfrentamientos previos.

La madre descubrió los fragmentos mientras daba de comer al pequeño: al volcar el puré en un plato, comprobó que había pequeños cristales que podrían pertenecer a una botella. El tarro se encontraba guardado en la nevera del domicilio.

Desde el primer momento, las sospechas recayeron sobre dos miembros de la otra familia con la que convivían. Tras el aviso a la Sala CIMACC 091, una patrulla acudió a la vivienda para la comprobación de los hechos y, por estos, fueron detenidos y puestos a disposición judicial.