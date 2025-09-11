Liberan a una mujer retenida por "Pedro el loco": se atrincheró en su casa después de matar a su marido

La Guardia Civil ha liberado en la madrugada de este jueves a la mujer que permanecía retenida en Prado Negro, pedanía de Huétor Santillán (Granada), por el presunto asesino de su marido, un hombre de 61 años que ha sido detenido tras más de trece horas de negociación.

Según informó la Guardia Civil, la liberación de la mujer se produjo a las 04:30 horas de este jueves, después de una larga negociación con el presunto autor de los hechos. El operativo se activó desde la tarde del miércoles, cuando los agentes recibieron el aviso de lo ocurrido en esta pequeña pedanía de unos cincuenta habitantes situada en la comarca de la Vega.

Los investigadores apuntan como principal hipótesis que existían rencillas previas entre el detenido y el matrimonio afectado. El hombre, de 61 años, habría esperado la llegada de la pareja para embestir con su vehículo contra el coche en el que viajaban. Tras el impacto, presuntamente disparó al marido, un jubilado de 67 años, y posteriormente retuvo a la mujer en su propia vivienda.

La intervención de unidades especializadas

La situación obligó a la Guardia Civil a desplegar un amplio dispositivo de seguridad en Prado Negro. Entre los efectivos desplazados se encontraba la Unidad Especial de Intervención, especializada en operaciones de alto riesgo, además de la Unidad Orgánica de Policía Judicial y otros agentes de seguridad ciudadana.

El área permaneció acordonada desde primera hora de la tarde del miércoles para garantizar la seguridad de los vecinos y de la propia rehén. También se desplazaron al lugar equipos sanitarios con una ambulancia y un helicóptero medicalizado en previsión de que fuera necesaria una evacuación de urgencia.

La tensión en la pedanía fue en aumento conforme avanzaban las horas de negociación. Vecinos y familiares de la víctima se concentraron en las inmediaciones del dispositivo, aunque sin posibilidad de acceder al perímetro establecido por los agentes.

El estado de la mujer

Finalmente, la Guardia Civil consiguió la liberación de la mujer en torno a las cuatro y media de la madrugada. Según fuentes de la investigación, la víctima se encontraba en aparente buen estado de salud y fue trasladada para una revisión médica.

El presunto autor de los hechos fue detenido en el interior de su vivienda, se trata de un hombre con las facultades mentales alteradas, conocido en la pedanía y apodado por algunos vecinos como "Pedro el loco". Su casa se encuentra junto a la de la pareja agredida, separadas únicamente por una valla.

El arrestado fue puesto a disposición de la autoridad judicial, que continuará con las diligencias para esclarecer el caso. La investigación se centra ahora en determinar las causas exactas del crimen y en analizar las posibles rencillas previas que mantenía con el matrimonio.