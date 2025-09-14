Así fue el asesinato de Yeray, el menor canario cosido a puñaladas en la puerta de un McDonald's de Londres

El pasado 27 de agosto, Yeray Sánchez-Morales, fue atacado frente a un establecimiento de McDonald’s en la calle, Old Kent Road, en el distrito londinense de Southwark. Allí recibió hasta nueve puñaladas mientras se encontraba con sus amigos. Otro adolescente de 17 años resultó herido en el mismo ataque y permaneció hospitalizado, aunque recibió el alta a los pocos días.

Según las investigaciones de la Policía Metropolitana, la agresión podría estar vinculada a un intento de atraco. El ataque fue perpetrado por un grupo de jóvenes que, tras increpar a los amigos de Yeray, iniciaron la agresión. El menor canario, según relató su propio padre, se interpuso para defender a un amigo y en ese momento recibió varias cuchilladas.

Yeray fue trasladado de urgencia al hospital, donde tuvo que ser operado en tres ocasiones. Estaba prevista una cuarta intervención el 3 de septiembre, pero no llegó a realizarse: el joven no pudo superar las complicaciones derivadas de las heridas y falleció ese mismo día.

Detenciones y cargos

La Policía Metropolitana detuvo a cuatro adolescentes ingleses, de entre 15 y 17 años, acusados de participar en el crimen. Uno de ellos, de 15 años, compareció ante el tribunal de Old Bailey acusado de asesinato, lesiones corporales graves y posesión de un arma ofensiva. Otro, de 16, afronta los mismos cargos, mientras que dos jóvenes de 17 años fueron procesados en el Tribunal de Magistrados de Bromley también por asesinato y lesiones graves.

Las autoridades han pedido colaboración ciudadana para recabar más pruebas y localizar posibles testigos. La investigación está siendo dirigida por la inspectora jefe de detectives Kate Blackburn, de la Unidad de Crimen Especializado Sur.

El testimonio del padre

Henry Sánchez, padre del joven, ha dado un desgarrador testimonio tras la muerte de su hijo: "No buscamos venganza, pedimos justicia. A nuestro hijo no nos lo van a devolver, pero que los asesinos lo paguen". En declaraciones al periódico El Mundo, explicó que su hijo aún permanece en Reino Unido debido a los trámites burocráticos de la repatriación, mientras la familia lucha por hacer frente al dolor de su pérdida.

Henry llegó a Lanzarote desde Colombia junto a su esposa —madre de Yeray y de su hermano Marvin— cuando tenía 26 años. Allí nació Yeray, que pasó su infancia en Arrecife y que se había trasladado a Londres con su madre tras la separación de sus padres. El adolescente iba a comenzar este mes su último año de bachillerato, con la ilusión de estudiar Educación Física en la universidad.

La familia ha conseguido reunir 4.500 libras (unos 5.200 euros) para costear los gastos de repatriación del cuerpo. El Ayuntamiento de Arrecife, municipio donde vivía Yeray cuando estaba en Lanzarote, ha mostrado públicamente su apoyo a los padres y se ha sumado al pesar generalizado en la isla.